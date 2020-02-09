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تايلاند: 27 قتيلا بينهم المهاجم في مجزرة ارتكبها جندي داخل مركز تجاري في شمال شرق البلاد

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عناصر من قوات الأمن التايلاندية خلال عملية إخلاء مركز تجاري بشما شرق البلاد في حادثة غير مسبوقة بهذا البلد. 9 فبراير/شباط 2020.
عناصر من قوات الأمن التايلاندية خلال عملية إخلاء مركز تجاري بشما شرق البلاد في حادثة غير مسبوقة بهذا البلد. 9 فبراير/شباط 2020. © رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

قتل 27 شخصا بمن فيهم المهاجم وجرح العشرات في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري بشمال شرق تايلاند، كما أكد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان-أو-شا الأحد في مؤتمر صحافي. وأضاف أن دوافع مطلق النار "شخصية" ومرتبطة بنزاع حول "بيع منزل".

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أعلن رئيس وزراء تايلاند برايوت شان-أو-شا الأحد في مؤتمر صحافي أن المجزرة التي ارتكبها جندي في شمال شرق البلاد السبت قد أسفرت عن سقوط 27 قتيلا بمن فيهم المهاجم.

وقال رئيس الوزراء في مستشفى ناخون راتشاسيما، الذي نقل إليه ضحايا إطلاق النار في مركز تجاري في المدينة، "إنه أمر غير مسبوق في تايلاند وأريد أن تكون هذه آخر أزمة من هذا النوع نشهدها". وأضاف أن دوافع مطلق النار "شخصية" ومرتبطة بنزاع حول "بيع منزل".

فرانس 24/ أ ف ب

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