الآلاف يتظاهرون في المغرب وتونس ضد خطة ترامب للسلام ويدعون لمقاطعة السلع الأمريكية

خرج الآلاف من المغاربة الأحد للتظاهر في العاصمة الرباط تنديدا بخطة السلام في الشرق الأوسط، التي أعلنها ترامب في 28 يناير/كانون الثاني، داعين لمقاطعة البضائع الأمريكية. وفي تونس نظمت في الأيام الأخيرة مسيرات في عدة مدن تنديدا بما يعرف بـ"صفقة القرن".

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تظاهر آلاف المغاربة الأحد في العاصمة الرباط تنديدا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعوا إلى مقاطعة السلع الأمريكية.

وفي تونس نظمت المركزية النقابية القوية "الاتحاد العام التونسي للشغل"، في الأيام الأخيرة في عدة مدن مظاهرات مماثلة تنديدا بخطة ترامب. والأحد ندد محتجون خصوصا في مدينة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية بما وصفوه بـ"صفقة العار".

ولوح المتظاهرون بأعلام فلسطينية في مسيرة وسط العاصمة وهم يهتفون "عاشت فلسطين". ودعا المحتجون الذين كانت بينهم شخصيات سياسية ونقابية، إلى تنظيم "حملة مقاطعة للبضائع الأمريكية" واصفين واشنطن بأنها "عدو السلام".



وهتف المتظاهرون الذين أحرقوا أيضا العلم الإسرائيلي، "لا للتطبيع" مع إسرائيل و"لا لدعم الكيان الصهيوني" وكتبوا على إحدى اللافتات "فلسطين ليست للبيع".



من جهته، كان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد قال غداة إعلان خطة ترامب "إن المملكة المغربية تقدر جهود السلام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأمريكية الحالية، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف بالشرق الأوسط" مع التأكيد مجددا على الموقف التقليدي للمغرب الداعم لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وردا على سؤال نائب قال بوريطة الثلاثاء الماضي إنه لا ينبغي أن نكون "فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين"، بحسب وسائل إعلام محلية. وأثار هذا التصريح جدلا في المملكة حيث تلقى القضية الفلسطينية تأييدا شعبيا جارفا.



واجتمع بوريطة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن المملكتين تتشاطران "المواقف" و"المبادىء" ذاتها بشأن القضية الفلسطينية.



ولا تقيم المملكة المغربية علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية منذ غلقها مكتب الارتباط الإسرائيلي في الرباط في 2000.



فرانس24/ أ ف ب