العاصفة العنيفة "سيارا" تضرب بريطانيا وفرنسا ودول غرب أوروبا

اجتاحت العاصفة العنيفة "سيارا" الأحد شمال غرب أوروبا، وخصوصا بريطانيا، وسط خشية من وقوع أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء، وألغيت تحسبا لذلك رحلات جوية وبحرية بين فرنسا وإنكلترا وأجلت مباريات في ثلاثة بلدان.

إعلان اقرأ المزيد

ضربت العاصفة "سيارا" شمال غرب أوروبا الأحد، وتحديدا بريطانيا، وتم إلغاء رحلات جوية وبحرية بين فرنسا وإنكلترا وأجلت مباريات في ثلاثة بلدان، وسط مخاوف من أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء.



ووضعت فرنسا 42 مقاطعة في شمال البلاد الأكثر عرضة لخطر العاصفة تحت التنبيه البرتقالي، ودعت السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار. وينتظر هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كلم في الساعة.

Voila la liste des principales rafales les plus fortes enregistrées depuis dimanche matin au passage de la #tempêteCiara dans le nord de la France. Il s'agit d'un bilan provisoire car le vent continuera se souffler violemment cette nuit. pic.twitter.com/TGFzV3wbHL — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 9, 2020

ودعت أقاليم منطقة أوت دو فرانس السكان إلى خفض تنقلاتهم وتجنب التجول في الغابات بسبب مخاطر سقوط الأشجار، خصوصا في إقليم سوم، وتجنب الذهاب إلى السواحل بسبب مخاطر حدوث "أمواج عالية".



أما في بريطانيا، البلد الأكثر تضررا من هذه العاصفة، فقد اضطرب النقل الجوي والبحري وعبر القطار نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تنبيها أحمر في انكلترا وويلز نتيجة الرياح، يستمر حتى الساعة التاسعة ليلا (محلي وت.غ). وقالت الهيئة إنها تتوقع تعرض السكان لأضرار، بينها انقطاع ممكن للكهرباء وفيضانات، وحذرت من خطر المخلفات التي تحملها الرياح.



وبالفعل، انقطعت الكهرباء عن 92 ألف منزل، وفاضت بعض مجاري المياه. وسجلت الهيئة في قرية ابردرون في ويلز (شمال) هبوب رياح بلغت سرعتها 150 كلم في الساعة. كما جرح ثلاثة أشخاص في مدينة برث الاسكتلندية نتيجة انهيار جزء من سقف حانة.

وألغيت عشرات الرحلات الجوية أو أرجئت. وعرضت الخطوط الجوية البريطانية على المسافرين القادمين أو المغادرين من مطارات لندن الأحد إمكان تأجيل رحلاتهم. وألغت شركة فيرجن أتلانتيك عدة رحلات انطلاقا من مطار لندن هيثرو الأكبر في البلاد.

وانقطعت العبارات العاملة في بحر المانش، بين مدينتي كاليه الفرنسية ودوفر البريطانية، عن العمل ظهر الأحد و"حتى إشعار آخر".



وأدت العاصفة أيضا إلى تأجيل عدة مباريات كرة قدم في المملكة المتحدة، ومباراة اسكتلندا وإنكلترا في بطولة الأمم الست لريغبي السيدات، وسباقات خيول، وغيرها.

إيرلندا وبلجيكا وألمانيا

أما في إيرلندا التي أعلنت تنبيها برتقاليا وتهددها فيضانات في المناطق الساحلية، فقد انقطعت الكهرباء عن 10 آلاف منزل وقرية وشركة.



وكشف مساء السبت عن إلغاء حفل إعلان مدينة غالواي البريطانية (غرب) عاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2020، كما حذرت شركة إير لينغس الجوية من احتمال تأخر رحلات وإلغاء أخرى.



وتأثر النقل الجوي في بلجيكا أيضا، إذ الغيت نحو 60 رحلة في مطار بروكسل.

La concomitance des vents violents de la #tempêteCiria et des grandes marées provoque des submersions littorales, comme à Trearddur, au Pays de Galles. Source : https://t.co/s5TbyRtomE pic.twitter.com/g4dsCAjUHd — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 9, 2020

وأعلن تنبيه برتقالي الأحد مع ارتفاع خطر حدوث أضرار في كامل البلاد. وأغلقت الغابات والمنتزهات في بروكسل يومي الأحد والاثنين، كما أعلنت رابطة كرة القدم تأجيل مباريات كانت مقررة الأحد.



وفي ألمانيا، ألغت مطارات فرانكفورت وميونخ وكولونيا وهانوفر رحلات.



ويمكن أن تتواصل هذه الصعوبات إلى الاثنين، وقد أعلنت سلطات الأرصاد الجوية الألمانية تنبيها يستمر إلى الساعة السادسة مساء (الخامسة ت.غ) من يوم الاثنين.



وتأثرت خطوط قطارات شمال البلاد، حيث ألغيت رحلات قطارات اقليمية.



كما أعفت لوكسمبورغ تلاميذ المدارس الحكومية من الحضور الاثنين، بسبب خطر حدوث عاصفة قوية.



فرانس 24/ أ ف ب