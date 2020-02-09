عدد وفيات كورونا في الصين يبلغ 803 ويتخطى حصيلة وفيات سارس في العالم أجمع

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بكين (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصينية الأحد أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 803 أشخاص في الصين، في حصيلة تزيد عن تلك التي حصدها وباء سارس في العامين 2002-2003 في العالم أجمع.

وقالت السلطات الصحية في هوبي أنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 81 شخصاً إضافياً في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وسجّلت أيضاً 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة ليرتفع ذلك إلى 36690 العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم الصين القاريّة (خارج هونغ كونغ وماكاو).

وخارج الصين القاريّة توفّي حتى اليوم شخصان فقط بالفيروس، أحدهما في الفيليبين والآخر في هونغ كونغ.

وفي العامين 2002-2003 حصدت "المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة" (سارس) التي تنتمي مع فيروس كورونا المستجدّ إلى نفس السلالة الفيروس أرواح 774 شخصاً في العالم أجمع.

والسبت أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الصين أصبح "في حالة استقرار"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ هذا لا يعني بالضرورة أنّ الوباء تجاوز مرحلة الذروة.

ويستمر الوباء في الانتشار في جميع أنحاء العالم.

وحتى اليوم تأكّدت إصابة أكثر من 320 شخصاً في حوالي ثلاثين دولة ومنطقة.

© 2020 AFP