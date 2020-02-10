إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق ناشطين فلسطينيين قذيفة عليها

مسن فلسطيني يمشي بالقرب من جنود إسرائيليين أثناء قمعهم لمظاهرة احتجاجا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 6 فبراير / شباط 2020

ردت إسرائيل على قذيفة تم إطلاقها مساء الأحد من قبل ناشطين فلسطينيين على أراضيها عن طريق قصف مواقع لحركة حماس في غزة في وقت مبكر من الإثنين، وفقا لما أعلن الجيش الإسرئيلي. وكان الصاروخ الذي أطلق من غزة على جنوب إسرائيل مساء الأحد أدى إلى إطلاق صفارات الإنذارت ولجوء الآلاف إلى الملاجئ في المنطقة.

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ردا على إطلاق ناشطين فلسطينيين قذيفة على الدولة العربية، أعلن الجيش الإسرئيلي أن قواته هاجمت في وقت مبكر من الإثنين مواقع لحركة حماس في غزة.

وقال الجيش في بيان إن "مقاتلات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية جنوب قطاع غزة"، موضحا أن بين هذه المواقع "مجمع تدريبات وبنى تحتية عسكرية".

وأوضح أن هذه الغارات "جاءت ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس" الأحد.

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وكان صاروخ أطلق من غزة على جنوب إسرائيل مساء الأحد أدى إلى إطلاق صفارات الإنذارت ولجوء الآلاف إلى الملاجئ في المنطقة.

وتزايدت الهجمات الفلسطينية بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/يناير خطته لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، التي رفضها الفلسطينيون بشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحمل إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007، مسؤولية عمليات إطلاق الصواريخ من غزة حيث تستهدف إسرائيل أيضا مجموعات فلسطينية أخرى مسلحة.

ومنذ 2008، شنت إسرائيل ثلاث حروب على حماس والفصائل الأخرى في القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني يعانون من النزاعات والفقر في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 13 عاماً.

فرانس24/ أ ف ب