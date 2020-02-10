اسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ (الجيش الاسرائيلي)

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الاسرئيلي أن قواته هاجمت في وقت مبكر من الإثنين مواقع لحركة حماس في غزة بعدما أطلق ناشطون فلسطينيون قذيفة على الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان إن "مقاتلات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية جنوب قطاع غزة"، موضحا أن بين هذه المواقع "مجمع تدريبات وبنى تحتية عسكرية".

وأوضح أن هذه الغارات "جاءت ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس" الأحد.

وكان صاروخ أطلق من غزة على جنوب اسرائيل مساء الأحد أدى غلى إطلاق صفارات الإنذارت ولجوء الآلاف إلى الملاجىء في المنطقة.

وتزايدت الهجمات الفلسطينية بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/يناير خطته لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، التي رفضها الفلسطينيون بشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحمل اسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007، مسؤولية عمليات إطلاق الصواريخ من غزة حيث تستهدف الدولة العبرية أيضا مجموعات فلسطينية أخرى مسلحة.

ومنذ 2008، شنت إسرائيل ثلاث حروب على حماس والفصائل الأخرى في القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني يعانون من النزاعات والفقر في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 13 عاماً.

© 2020 AFP