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الجزائر: سجن 15 عاما لسعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين سابقين اثنين بتهمة التآمر على الجيش والدولة

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سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. أ ف ب/أرشيف
نص : فرانس24 تابِع

حكم بالسجن 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة. فيما صدر حكم بالسجن ثلاثة أعوام في حق لويزا حنون الأمينة العامة لحزب العمال التي كان حكم عليها سابقا بالسجن 15 عاما.

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أصدرت محكمة عسكرية في الجزائر حكمها مساء الاثنين بالسجن 15 عاما في الاستئناف على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وأفاد المحامي بوجمعة غشير وكيل المتهمة الرابعة في هذه القضية لويزا حنون الأمينة العامة لحزب العمال "حكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 عاما. تم تأكيد الحكم الأول".

وأوضح غشير أن حنون التي كان حكم عليها بالسجن 15 عاما أمام محكمة البداية، خفف حكمها إلى ثلاثة أعوام و"ستخرج".

فرانس24/ أ ف ب

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