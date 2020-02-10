الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في اذربيجان

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باكو (أ ف ب)

أعلنت مفوضية الانتخابات في أذربيجان الإثنين أن حزب "الجديد" (يني) الحاكم في البلاد فاز بغالبية مقاعد البرلمان في الاقتراع التشريعي المبكر الذي جرى الأحد.

وقال رئيس المفوضية مزاهير باناهوف إن الأرقام تشير إلى أن حزب "الجديد" فاز بـ65 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 في المجلس الملّي (البرلمان)، بعد فرز 87 بالمئة من الأصوات.

وكان الحزب الحاكم الذي لم يواجه تحديا فعليا في الانتخابات من المعارضة، وعد بأن تكون الانتخابات ديموقراطية. لكن أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة بالحد من قدرتها على القيام بحملة، وقاطع عدد منها الانتخابات.

وقال الزعيم المعارض عارف غادجيلي من حزب "مساواة" لوكالة فرانس برس بعد انتهاء التصويت إن "الانتخابات مزورة بالكامل". وتحدث عن عمليات حشو صناديق اقتراع وتصويت ناخبين عدة مرات.

وتنافس أكثر من 1300 مرشح من 19 حزبا على 125 مقعدا في البرلمان الذي يلعب دورا محدودا في البلاد بسبب تركز الجزء الأكبر من السلطات بأيدي الرئاسة.

ومنذ وصول إلهام علييف إلى السلطة، لم تعتبر بعثات المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أي انتخابات في أذربيجان ديموقراطية وحرة. وستنشر الأحد 350 مراقبا في البلاد.

© 2020 AFP