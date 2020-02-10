الدوري الأميركي للمحترفين: فوز سابع تواليا لسلتيكس

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لوس انجليس (أ ف ب)

تابع بوسطن سلتيكس صحوته وحقق فوزه السابع على التوالي عندما تغلب على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 112-111 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين سلتيكس بفوزه الـ37 في 52 مباراة حتى الآن هذا الموسم، إلى الثنائي الثنائي كيمبا ووكر وجايسون تاتوم

وسجل ووكر 27 نقطة بينها ثلاثيتان في الدقائق الثلاث الأخيرة، الأولى وسع بها الفارق إلى سبع نقاط قلصها كريس بول إلى خمس نقاط، والثانية من المكان ذاته وجه بها الضربة القاضية لأصحاب الأرض الذي اكتفوا بتسجيل 6 نقاط فقط بينها ثلاثية أخرى لبول لم تكن كافية لتفادي الخسارة الـ21 هذا الموسم والأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وسجل تاتوم 26 نقطة بينها 19 نقطة في الشوط الثاني، مع 11 متابعة بينها 8 دفاعية، وأضاف جايلن براون 17 نقطة وكل من دانيال ثياس وغوردون هارداواي 13 نقطة مع 11 متابعة للأول و10 للثاني في مساهمة فعالة في الفوز العاشر لسلتيكس في المباريات الـ11 الأخيرة.

في المقابل، أنهى كريس بول المباراة بتسجيله 22 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما كان زميلاه الإيطالي دانيلو غالينار وشاي جيلجيوس ألكسندر أفضل مسجلين في صفوف فريقه برصيد 24 نقطة لكل منهما.

وقاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش فريقه يوتا جاز إلى فوز غال على مضيفه هيوستن روكتس 114-113 بتسجيله ثلاثية في الثانية الأخيرة.

وأنهى بوغدانوفيتش المباراة على غير عادته بتسجيله ثماني نقاط فقط علما بأنه معدله التهديفي في المباراة الواحدة هذا الموسم هو 24 نقطة، لكنه فرض نفسه نجما أمام روكتس بتسجيله ثلاثية الحسم في الثانية الأخيرة وثلاثية أخرى قبلها بأربع دقائق مانحا التقدم لفريقه 107-100.

وكان البديل جوردان كلاركسون أفضل مسجل في صفوف يوتا جاز برصيد 30 نقطة مع ست متابعات، وأضاف دونوفان ميتشل 24 نقطة ومايك كونلي 20 نقطة.

وهو الفوز الثاني على التوالي ليوتا جاز بعد خمس هزائم متتالية، فيما مني هيوستن روكتس بخسارته الثانية تواليا والـ20 هذا الموسم ولم ينفعه تألق نجميه راسل وستبروك صاحب 39 نقطة وجيمس هاردن الذي حقق الـ"تريبل دابل" بتسجيله 28 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

واستعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه عقب خسارته المذلة أمام كينيسوتا تمبروولفز 115-142 السبت، وحقق فوزا كبيرا على مضيفه كليفلاند كافالييرز 133-92 في غياب نجمه كواهي لينارد.

وبرز الثنائي لو وليامس وبول جورج في صفوف كليبرز بتسجيلهما 25 و22 نقطة على التوالي.

وفي باقي المباريات، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على شيكاغو بولز 118-111، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ميامي هيت 115-109، وأتلانتا هوكس على نيويورك نيكس 140-135، فيما خسر واشنطن ويزاردز أمام ممفيس غريزليز 99-106.

© 2020 AFP