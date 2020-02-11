القضاء الفرنسي يرفض طعنا ضد سفينة سعودية يشتبه بنقلها اسلحة

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شيربورغ (فرنسا) (أ ف ب)

رفض القضاء الفرنسي الثلاثاء طعنا ضد وصول سفينة سعودية توقفت الخميس في شيربورغ (شمال غرب) وتشتبه جمعيات بأنها حملت شحنة أسلحة، كما أعلنت الثلاثاء محكمة باريس الإدارية.

وبحسب الحكم الصادر عن المحكمة طلبت جمعية "عمل السلامة الأخلاقية الجمهورية"،"الغاء الاذون الجمركية لاخراج ونقل معدات حربية على السفينة السعودية +بحري ينبع+" التي توقفت في شيربورغ وتتجه الى السعودية.

واعتبرت الجمعية في بيان ان تحميل السفينة يشكل "خرقا واضحا لتعهدات فرنسا الدولية" مطالبة بوقف "المساس الخطير واللاشرعي بحق الشعب اليمني في العيش".

لكن المحكمة لاحظت ان الجمعية "لم تقدم أي عنصر دقيق بما يكفي" ولم تثبت "الوضع الملح الوشيك".

وكانت سفينة الشحن رست الخميس قرابة الساعة 16,00 ت غ في شيربورغ قبل أن تبحر مجددا قرابة الساعة 21,30 ت غ كما أفاد مراسلون لفرانس برس على الأرض. وبحسب جمعيات دانت هذا التوقف قامت سفينة الشحن بتحميل شحنتها.

وكانت 19 منظمة قالت في بيان "تشن السعودية حربا بلا هوادة على الشعب اليمني وترتكب فظاعات بحق شعب أعزل. لا يمكننا أن نقبل بأن يستخد مرفأ شيربورغ في هذا النزاع باسم المصالح الخاصة لتجار الأسلحة وزبائنهم".

وذكر البيان الموقع من الحزب الاشتراكي والحزب اليساري المتشدد "فرنسا المتمردة" و"حزب الخضر-اوروبا البيئية" أن "فرنسا هي ضمن أول خمس دول +بائعة للأسلحة+".

وتسببت هذه الحرب بمقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الانسان. وترى الأمم المتحدة ان الازمة الانسانية الناتجة من النزاع اليمني هي الاسوأ في العالم.

© 2020 AFP