دوري أبطال آسيا: خسارة تاريخية للعين والسد يفرض التعادل على النصر

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دبي (أ ف ب)

تعرض العين لاقسى خسارة في تاريخه على ارضه في دوري ابطال اسيا لكرة القدم بعد سقوطه الكبير امام ضيفه سيباهان اصفهان الايراني صفر-4، فيما فرض السد القطري التعادل على مضيفه النصر السعودي 2-2 الاثنين في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وحقق التعاون السعودي فوزا تاريخيا عندما تغلب على مضيفه الشارقة بطل الدوري الإماراتي 1-صفر، واستهل الدحيل القطري مشواره بفوز ثمين على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 2-صفر ضمن المجموعة الثالثة.

- سقوط مذل للعين -

في المباراة الأولى، تعرض العين، بطل 2003، لاقسى خسارة في تاريخه على ارضه في دوري ابطال اسيا ليكمل بالتالي سلسلة من 9 مباريات في دور المجموعات من دون فوز.

وسجل محمد موهيبي (38) والبرازيلي كيروس سواريس (46) وسوروش رافعي (52) ومحمد طيبي(78) اهداف سيباهان اصفهان.

وكان العين يأمل في الاستفادة من تفوقه على سيباهان في المسابقة (3 انتصارات و3 تعادلات) ليكسر نحس عدم فوزه في اخر ثماني مباريات في دور المجموعات والاقصائي، لكنه سقط بنتيجة كاسحة وغير متوقعة امام ضيفه الذي حقق فوزه الاول بعد خمس هزائم على التوالي في اخر مشاركة له عام 2016.

كما ان الخسارة تعد الأقسى في تاريخ مباريات العين على ارضه في البطولة، علما انه كان سقط بنفس النتيجة (صفر-4) امام ناغويا غرامبوس الياباني عام 2011 لكن خارج ارضه.

وقال امير قلعة نويي مدرب سيباهان "سعداء جداً بالنتيجة الكبيرة وبأول فوز للفريق في البطولة بعد 4 سنوات، لقد درسنا العين جيدا واوقفنا مفاتيج لعبه وخطورته على الجهة اليمنى".

ورأى قلعة نويي ان "النتيجة الكبيرة على العين تشكل اكبر معنويات قبل لقاء السد في الجولة الثانية"، مبديا سعادته بمواجهة الفريق القطري الذي سبق ان كان لاعبا في صفوفه بين 1987 و1989.

وفي المجموعة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي مباراة النصر والسد 2-2 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتقدم النصر بهدف المغربي عبد الرزاق حمدالله (7)، ورد السد بهدفي الجزائري بغداد بونجاح (9) وحسن الهيدوس (48) قبل أن يدرك النصر التعادل عبر عبد الرحمن العبيد (53).

وجاءت بداية الشوط الأول مثيرة حيث نجح النصر في افتتاح التسجيل بعد مرور سبع دقائق عندما مرر يحيى الشهري كرة لحمدالله خلف الدفاع فتابعها على يمين سعد الشيب (7).

ولم يتأخر رد السد سوى دقيقة واحدة حتى أدرك التعادل عندما تلقى بونجاح كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى على يسار الأسترالي براد جونز (9).

ولاحت فرصة للنصر لمعاودة التقدم ولكن رأسية عبد الإله العمري أبعدها احد المدافعين قبل ولوجها مرماه (15) وأهدر أكرم عفيف، افضل لاعب في آسيا العام الماضي انفرادا بغرابة (34) وأنقذ جونز مرماه من هدف محقق عندما حول كرة عفيف من انفراد الى ركنية (42).

ومع انطلاقة الشوط الثاني ومن هفوة دفاعية توغل الهيدوس بكرة داخل المنطقة متجاوزا احد المدافعين قبل أن يضعها على يمين جونز (48).

وبعد الهدف القطري المباغت اندفع النصر للهجوم بكل خطوطه وتمكن من التعديل بعدما استغل العبيد كرة مشتتة من دفاع الضيوف فسددها بقوة استقرت في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الشيب (53).

وواصل جونز تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة بونجاح (60) ورأسية اللاعب نفسه بتحويلها الى ركنية (71).

ولاحت فرصة للنصر عندما سدد سلطان الغنام كرة قوية أبعدها الشيب بصعوبة الى ركنية (76) وحرمت العارضة النصر من هدف محقق عندما تصدت لرأسية حمدالله (82).

- فوز تاريخي للتعاون -

حقق التعاون في مشاركته الثانية فوزاً تاريخيا هو الاول له خارج ارضه بعد تخطيه مضيفه الشارقة 1-صفر.

ويدين التعاون بفوزه الى فيصل درويش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 34 اثر ركلة حرة رائعة.

ولم يسبق للتعاون الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية بعد 2017 ان عرف طعم الفوز في ثلاث مباريات خارج ارضه، قبل ان يحقق ذلك امام الشارقة الذي ظهر بمستوى متواضع في ثالث ظهور له بالبطولة بعد عامي 2004 و2009.

وكان الشارقة يأمل ان يمحو الذكريات السيئة في اخر مشاركة له عندما الغيت نتائجه بعد انسحابه اثر خوضه اربع مباريات من دور المجموعات، لكن بطل الدوري الاماراتي في الموسم الماضي لم يقدم ما يشفع له للفوز.

في المقابل، كان الفريق المتوج بكأس السعودية لاول مرة في تاريخه في الموسم الماضي الاخطر ولاسيما في الشوط الثاني حيث كان قريبا من اضافة الهدف الثاني عبر تسديدة سلطان مندش التي تصدى لها الحوسني (86).

وفي المجموعة ذاتها، بدأ الدحيل مشواره بانتصار هام على منافسه القوي بيرسيبوليس بهدفين نظيفين سجلهما الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (5) والبرازيلي ادميلسون (13).

ونجح الدحيل في التقدم المبكر مما ساعده في ارباك اوراق منافسه وخططه، وجاء الهدف الاول من عرضية للمعز علي تابعها الدولي الكرواتي السابق برأسه داخل المرمى.

وكاد برسيبوليس ان يدرك التعادل لولا تصدي الحارس كلود امين لرأسية محمد ناذيري (9)، لكن الدحيل نجح بعدها باربع دقائق من زيادة معاناة بيرسبوليس بالهدف الثاني من كرة مررها الكوري الشمالي كوانغ سونغ الى ادميلسون المتوغل داخل المنطقة فسددها قوية داخل الشباك.

وفرض برسيبوليس تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب مع بداية الشوط الثاني لكن دون خطورة ودون فرص محققة بسبب تراجع الدحيل بكل لاعبيه الى الدفاع واعتماده على الهجمات المرتدة التي لم تشكل ايضا بدورها اي خطورة على المرمى.

ولاحت فرصة جيدة للفريق الايراني في تقليص النتيجة اواخر المباراة عندما اطلق انطوني ستكوس كرة قوية انقذها حارس الدحيل وحولها الى ركنية.

© 2020 AFP