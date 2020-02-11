ريبورتاج: قرية فرنسية تحيي سنويا ذكرى اندلاع الثورة الإيرانية

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منذ الـ11 من فبراير/ شباط 1979 تاريخ اندلاع الثورة الإيرانية، يحرص أنصار الجمهورية الإسلامية على إحياء هذه الذكرى سنويا في قرية "نوفل لو شاتو" الواقعة في الضواحي الباريسية، التي كانت ملجأ لآية الله خامنئي بعد نفيه 14 عاما في العراق وتركيا وفرنسا. ودأبت جمعيات شيعية مدعومة من السفارة الإيرانية بباريس على تنظيم احتفالات سنوية في هذه القرية حيث تم التخطيط لإنشاء النظام الشيعي وإسقاط النظام الملكي، وهو ما حدث بعد عودة خامنئي إلى إيران في 1979. تقرير أعده فريق فرانس24 روميو لاوغلوا ومايسة عواد وفاطمة الزهراء عبقري.