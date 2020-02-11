فورمولا واحد: فيراري تكشف سيارتها الجديدة "إس إف 1000" لموسم 2020

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Reggio Emilia (إيطاليا) (أ ف ب)

كشف فريق فيراري الإيطالي الثلاثاء في ريجيو إيميليا (شمال البلاد) عن سيارته الجديدة "إس إف 1000" لموسم 2020 حيث يأمل أن يحقق أول لقب عالمي للسائقين في بطولة العالم للفورمولا واحد منذ عام 2007.

وأطلقت فيراري إسم "إس إف 1000" على السيارة الجديدة كون الفريق الذي كان حاضرا في سباقات الفورمولا واحد منذ انطلاقها عام 1950، سيخوض سباقه الألف هذا الموسم.

وقال مدير فيراري ماتيا بينوتو "إنها سنة استثنائية جدا. إنها السنة الـ70 لنا في الفورمولا واحد، لقد كنا هناك منذ البداية وسنصل إلى رقم 1000 سباق في الجائزة الكبرى، وهو أمر لا يصدق".

وبهذه المناسبة، خالفت سكوديريا عاداتها وقدمت سيارتها الجديدة خارج معقلها مارانيلو، وتحديدا على مسرح رومولو فالي في ريجيو إيميليا.

وأوضح رئيس مجموعة فيراري جون إيلكان "هذا مكان مهم جدًا بالنسبة لبلدنا. في هذه المدينة تم إنشاء العلم الثلاثي الألوان الذي أصبح علم إيطاليا. وفيراري فخورة بإيطاليا وبتمثيل إيطاليا".

وتعول فيراري على سيارتها الجديدة، الأضيق من سيارة الموسم الماضي "إس إف 90" للتتويج باللقب العالمي الغائب عن خزائنها لفترة طويلة: 12 عاما بالنسبة للسائقين و11 عاما للصانعين.

وخاضت فيراري 991 سباقا في الفورمولا حققت خلالها 238 فوزا مع 15 لقبا عالميا للسائقين آخرها للفنلندي كيمي رايكونن عام 2007 و16 للصانعين.

وأضاف بينوتو "ربما تشبه كثيرا إس إف 90، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنها مختلفة جدا".

وتابع "لا يزال يتعين علينا التطور خصوصا فيما يتعلق بالثبات"، مذكرا أن فيراري، مثل الفرق الأخرى، كان يتعين عليها مواجهة "التحدي المزدوج" المتمثل في الاستعداد بالتوازي للموسم المقبل ولكن أيضا الموسم الذي يليه، الذي سيشهد دخول تغييرات جذرية من الناحيتين القانونية والتقنية.

وقال سائقا الفريق، الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو، من جانبهما أنهما يتطلعان بفارغ الصبر لقيادة سيارتهما الجديدة، التي ستكون على الحلبة اعتبارا من الأسبوع المقبل خلال فترة التجارب الحرة الإعدادية للموسم الجديد في برشلونة، علما بأن المرحلة الأولى من بطولة العالم ستكون جائزة أستراليا الكبرى في 15 آذار/مارس المقبل.

وعلق فيتل، بطل العالم أربع مرات مع ريد بول ووصيف البطل مرتين مع فيراري التي انضم إليها عام 2015، على السيارة الجديدة قائلا "تعجبني كثيرا. إنها أضيق كثيرا في الخلف مقارنة بسيارة العام الماضي وهي أيضا أكثر احمرارا، بل إنها أفضل. أنا أتلهف لقيادتها، سيكون الأمر أكثر إثارة من مشاهدتها".

من جهته، قال لوكلير الذي حقق موسما أول رائعا مع فريق "الحصان الجامح" (فوزان والمركز الرابع في بطولة العالم) والذي مدد عقده حتى 2024 هذا الشتاء "الآن أعرف الفريق، السيارة والناس"، مضيفا "سيكون تحديا جميلا. أنا مستعد للتعلم من أخطائي حتى أصبح سائقا أفضل بكثير".

في الموسم الماضي، تحولت الشراكة بين الألماني صاحب الخبرة والبالغ من العمر 32 عاما، والشاب لوكلير (22 عاما) إلى مبارزة، وصلت إلى ذروتها عندما اصطدم السائقان خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى البرازيلي.

وتفوق لوكلير على فيتل بجمعه 264 نقطة في المركز الرابع مقابل 240 للالماني الخامس.

© 2020 AFP