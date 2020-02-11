لبنان: اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين الرافضين منح الثقة لحكومة دياب

أحد المتظاهرين المصابين يقع على الأرض أثناء مظاهرة ضد النخبة السياسية في بيروت، لبنان في 27 يناير 2020.

استخدمت قوات الأمن اللبنانية الثلاثاء الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين المحتشدين أمام البرلمان بوسط بيروت. وتجمع المتظاهرون أمام البرلمان بهدف منع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إليه حيث من المتقرر أن يتم إجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.

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أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدافع مياه باتجاه محتجين يرشقونها بالحجارة لمنع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى البرلمان اليوم الثلاثاء لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.

ويحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعاً لإنعقاده إنطلاقاً من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب، التي يرون إنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.

وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الاسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.

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وكان مراسل فرانس24 في بيروت شربل عبود ذكر صباح الثلاثاء أنه قبيل انعقاد جلسة للبرلمان المقررة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت بيروت، احتشد عدد من المتظاهرين عند الطرق المؤدية إلى البرلمان وحاولوا إزالة الحواجز الأمنية للدخول إلى الطريق ومنع النواب من التوجه إلى البرلمان.

وأضاف شربل عبود أن القوى الأمنية عمدت إلى تفريق المتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

"استقيل استقيل"

ومنذ الصباح، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وفق مصور لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي شارع آخر، جلس متظاهرون على الأرض لقطع طريق من الممكن أن يسلكها النواب، إلا أن عناصر الجيش حاولوا منعهم، ما أدى إلى حصول تدافع بين الطرفين. وقال متظاهرون لوسائل اعلام محلية إنهم تعرضوا للضرب على يد عناصر الجيش.

وقال الجيش في تغريدة إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي".

أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي.#الجيش_اللبناني — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 11, 2020

النواب ينجحون في الوصول إلى مقر البرلمان

وبرغم انتشار المتظاهرين في محيط المجلس، نجح عدد من النواب من الوصول إلى مقر البرلمان. ووصل عدد منهم باكراً حتى قبل بدء التظاهرات، وفق وسائل اعلام محلية.

وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم "استقيل! استقيل!". إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوى، وفتحت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لدخولها.

STOP ATTACKING PEACEFUL PROTESTORS! Shame on you! 😤 pic.twitter.com/fxmaIAF3eU — Coupon Pro (@CouponProBlog) February 11, 2020

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وشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، تراجعت وتيرتها بعد تشكيل دياب لحكومته.

وشكل دياب الحكومة الشهر الماضي من 20 وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

إلا أن متظاهرين، يحتجون منذ أشهر ضد الطبقة السياسية كاملة، يرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد، من حزب الله وحلفائه، والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.



فرانس24/ أ ف ب