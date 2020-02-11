مباشر: عباس يلقي كلمة في مجلس الأمن يؤكد فيها رفض الفلسطينيين لخطة ترامب للسلام

محمود عباس بالقاهرة فبراير/شباط 2020 © أ ف ب/أرشيف

يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء كلمة في مجلس الأمن الدولي يؤكد فيها رفض الفلسطينيين لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي كشف عنها في 28 كانون الثاني/يناير. وقدم الفلسطينيون خلال الأيام الماضية بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى المجلس يدين "صفقة القرن" ويعتبر أن "خطة السلام تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني" إلا أنه وتحت ضغوط أمريكية تم إدخال سلسلة تعديلات على النص.