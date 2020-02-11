منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أثناء مؤتمر صحفي عن فيروس كورونا الجديد في جنيف، سويسرا 6 فبراير/ شباط 2020.

أكدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء على لسان مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جداً" للعالم. ومن المتوقع أن يقوم 400 عالم بطرح وسائل مكافحة الوباء وأساليب العدوى والعلاج المحتمل. وتجاوزت الثلاثاء حصيلة الوفيات جراء الفيروس الألف شخص، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 42 ألف شخص.

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دقت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء ناقوس الخطر حيث أعلن مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن فيروس كورونا يشكل "تهديداً خطيراً جداً" للعالم.

وقال غيبريسوس لدى افتتاح مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول الوباء في جنيف "وجود 99% من الحالات في الصين سيبقى حال طوارئ كبيرة لهذا البلد، لكن ذلك يشكل تهديداً خطيراً جداً لسائر دول العالم".

وينبغي أن يستعرض 400 عالم خلال يومين وسائل مكافحة الوباء وسيتطرقون إلى أساليب العدوى والعلاجات المحتملة.

وقال مدير المنظمة للمشاركين "أكثر ما يهم هو وقف (انتشار) الوباء وإنقاذ الأرواح. بدعمكم، هذا ما يمكن أن نقوم به سوياً".

دعوة إلى التضامن

ودعا خصوصا كل الدول إلى إظهار التضامن عبر تشارك البيانات التي تملكها. وقال "هذا صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالعينات والتسلسل (الجيني للفيروس). ومن أجل الانتصار على هذا الوباء، نحن نحتاج إلى تشارك عادل" للمعلومات.

وأمل غيبريسوس في أن يتوصل هذا الاجتماع إلى "خارطة طريق" في ما يخص البحوث التي "يمكن للباحثين والجهات المانحة أن يعتمدوا عليها".

وأصيب أكثر من 42600 شخص بهذا الفيروس في الصين القارية وتوفي ما لا يقل عن 1016 منهم.

وخارج الصين القارية، قتل الفيروس شخصين الأول في الفلبين والثاني في هونغ كونغ وتم تأكيد إصابة أكثر من 400 شخص في حوالي ثلاثين دولة.



فرانس24/أ ف ب