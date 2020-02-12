الرئيس الأفغاني أشرف غني يعلن تحقيق "تقدم ملموس" في المفاوضات بين واشنطن وطالبان

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني مساء الثلاثاء إن "تقدما ملموسا" قد تحقق في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، لحل النزاع في بلاده، وذلك إثر مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني مساء الثلاثاء إحراز "تقدم ملموس" في المفاوضات لحل النزاع في أفغانستان بين واشنطن وحركة طالبان، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



ونشر الرئيس الأفغاني في تغريدة "اليوم، كان لي شرف تلقي اتصال من مايك بومبيو أبلغني فيه عن إحراز تقدم ملموس في مفاوضات السلام الجارية مع طالبان".

Today, I was pleased to receive a call from @SecPompeo, informing me of the notable progress made in the ongoing peace talks with the Taliban. The Secretary informed me about the Taliban’s proposal with regards to bringing a significant and enduring reduction in violence. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) February 11, 2020

وأضاف "أبلغني وزير الخارجية بمقترح طالبان الهادف لخفض العنف بمستوى ملحوظ ودائم"، معربا عن سعادته بـ"تطور جدير بالترحيب".

من جهته، أشار رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية عبد الله عبد الله في تغريدة بعد مكالمة مماثلة مع بومبيو إلى "تفاؤل" الأخير "بإمكان أن يؤدي خفض العنف والتقدم في المفاوضات الحالية إلى التوصل لاتفاق يفتح المجال أمام مفاوضات أفغانية داخلية تؤدي إلى سلام دائم".

وقال مسؤول في طالبان إنه من المقرر أن يلتقي الطرفان الأمريكي وطالبان بعد ظهر الأربعاء في الدوحة حيث يجريان محادثات منذ أكثر من عام. فيما وأكد آخر استئناف المفاوضات في قطر. وأوضح "إذا تم توقيع اتفاق، ستبدأ طالبان بخفض العنف الجمعة".

In a phone conversation this evening, U.S. Sec. Of State @SecPompeo expressed optimism that a reduction in violence and progress with current talks could lead to an agreement that would pave the way for intra-Afghan talks leading to durable peace. He also...1/2 — Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) February 11, 2020

في نفس الإطار، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر أفغانية وأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب وافق الإثنين على اتفاق مع طالبان وفق شروط.



وتتفاوض طالبان مع واشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية وخفض للعنف وإطلاق حوار داخلي أفغاني. لكن ترامب رفض في اللحظة الأخيرة توقيع اتفاق مع طالبان في سبتمبر/أيلول، بعد هجوم أدى إلى مقتل جندي أمريكي.

واستؤنفت المفاوضات بعد ذلك في قطر، غير أنها تبدو عالقة حول طلب الأمريكيين خفضا ملحوظا للعنف من جانب طالبان. ومنتصف يناير/كانون الثاني، أكدت طالبان أنها عرضت على الأمريكيين وقفا مؤقتا لإطلاق النار، لكن واشنطن لم تعلق رسميا على الأمر.



وكان الرئيس الأمريكي جدد في مطلع فبراير/شباط، رغبته في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وأعلن "ليس دورنا أن نؤدي عمل جهاز حفظ النظام في دول أخرى".



فرانس24/ أ ف ب