البرلمان الإيطالي يجيز محاكمة سالفيني في قضية منعه سفينة مهاجرين من الرسو

قرر مجلس الشيوخ الإيطالي (المجلس الأعلى في البرلمان) الأربعاء إجازة محاكمة زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، في قضية منعه سفينة المهاجرين "غيرغوريتي" من الرسو في ميناء إيطالي عندما كان وزيرا للداخلية. وفي حال ثبوت التهم سوف يواجه عقوبة السجن 15 عاما.

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أجاز مجلس الشيوخ الإيطالي (المجلس الأعلى في البرلمان) الأربعاء إحالة زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني على القضاء، لأنه منع سفينة مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عندما كان وزيرا للداخلية.



وستنشر النتيجة الرسمية للتصويت في الساعة 18,00 ت غ لكن اللوحة الإلكترونية أشارت إلى إحالته على القضاء وأكدها الإعلام الإيطالي.

Il mio intervento al Senato, con l'orgoglio di aver agito sempre nell'interesse del mio Paese 🇮🇹 https://t.co/8JG51aBOg0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 12, 2020

وأعلن سالفيني أنه اتخذ هذه الخطوة، منع السفينة من الرسو، لأن من "واجبه" في الدفاع عن البلاد.



واتهمت محكمة في كاتانيا (صقلية) سالفيني بـ"استغلال السلطة واعتقال أفراد" بعد أن منع الصيف الماضي لعدة أيام 116 مهاجرا كانوا على متن سفينة "غيرغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين من النزول منها.

وفي حال ثبوت التهم، يواجه زعيم حزب الرابط عقوبة السجن 15 عاما.



وصرح سالفيني في وقت سابق "لن أذهب إلى قاعة المحكمة للدفاع عن نفسي بل لأفتخر بما قمت به" مشددا على أن الدفاع عن حدود البلاد عندما كان وزيرا للداخلية "واجب".

#Salvini: Ringrazio i senatori della Lega, ma noi non cambiamo, andiamo dritti, affrontiamo questa aggressione politica. Sono convinto che alla fine ci sarà un'archiviazione. Chi vota oggi per mandarmi a processo pensando di vincere, sarà sconfitto dalla storia. #Gregoretti — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 12, 2020

وأضاف "يحق لولدي أن يعرفا بأن سبب غياب والدهما عن المنزل لم يكن لاعتقال أشخاص بل للدفاع عن حدود البلاد وأمنها". وتابع سالفيني "يجب هزيمة الخصوم في صناديق الاقتراع وليس في المحاكم".



فرانس24/ أ ف ب