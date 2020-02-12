الأمم المتحدة تندد بـ"منع" قوات موالية لحفتر طائراتها من الهبوط في ليبيا

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طرابلس (أ ف ب)

أعربت الأمم المتحدة الأربعاء عن أسفها لـ"منع" طائراتها من الهبوط في ليبيا من جانب القوات الموالية للمشير خليفة حفتر التي تستهدف مراراً المطار الوحيد الفاعل في طرابلس، مشيرةً إلى أن ذلك سيعرقل جهودها الإنسانية في هذا البلد.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان "تأسف الأمم المتحدة في ليبيا لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي (الجيش المعلن ذاتياً من جانب حفتر) للهبوط في ليبيا".

وذكرت البعثة التي يتمركز معظم العاملين بها في تونس أن هذا الأمر "قد تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية".

وأكد المتحدث باسم البعثة جان العلم لفرانس برس أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي ضمانات أمنية" من القوات الموالية لحفتر لتتمكن طائراتها من الهبوط في غرب ليبيا.

أغلق مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الفاعل في طرابلس، مراراً بسبب تهديدات وضربات تنسبها حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة للقوات الموالية لحفتر.

واعتبرت الأمم المتحدة في بيانها إن "منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة التي تبذلها"، خصوصاً تقديم "المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع".

وتعيش ليبيا التي تحتوي على أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي بعد انتفاضة شعبية في عام 2011.

وتشهد البلاد معارك منذ نيسان/ابريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي أطلق معركة للسيطرة على العاصمة.

وتم التوصل إلى هدنة في 12 كانون الثاني/يناير، كما تعهدت قوى دولية في مؤتمر في برلين في 19 كانون الثاني/يناير من وضع حد لتدخلها في ليبيا وتشجيع المفاوضات واحترام حظر الأسلحة.

لكن تقع مع ذلك معارك متقطعة منذ ذلك الحين بشكل يومي قرب طرابلس، ويستمر تدفق الأسلحة إلى البلاد.

© 2020 AFP