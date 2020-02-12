الامم المتحدة تسمي 112 شركة على صلة بالمستوطنات الاسرائيلية

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جنيف (أ ف ب)

نشرت الامم المتحدة الاربعاء قائمة ب112 شركة تمارس انشطة في المستوطنات الاسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات "اير بي ان بي" و"اكسبيديا" و"تريب آدفايزور".

وقالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باشليه "ادرك ان هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على ان هذا التقرير "يستند الى وقائع".

واضافت في بيان ان هذا التقرير "يعبر عن الاهتمام الجدي" بهذا العمل "غير المسبوق والمعقد".

ويأتي التقرير تلبية لقرار اصدره مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة العام 2016 وطلب فيه "قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس انشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة".

واوضح البيان ان هذه القائمة "لا تشكل وليس في نيتها ان تشكل عملية قضائية او شبه قضائية"، في اشارة ضمنية الى المخاوف الاسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.

وبين الاسماء المذكورة شركات دولية مثل "اير بي ان بي" و"التسوم" و"بوكينغ دوت كوم" و"موتورولا سوليوشنز".

و94 من هذه الشركات مقرها في اسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.

وكان يفترض ان يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة اعوام لكنه ارجىء مرارا.

وقال مكتب باشليه انه قام بمراجعة اكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الاربعاء على 112، تبين ان هناك "اسبابا منطقية للقول انها ضالعة في نشاط او نشاطات خاصة عديدة تمت الاشارة اليها" في القرار الصادر في 2016.

وفي حين رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاربعاء بصدور القائمة على أنها "انتصار" للقانون الدولي، وصفتها وزارة الخارجية الاسرائيلية بانها "مخزية".

© 2020 AFP