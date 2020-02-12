الولايات المتحدة: بيرني ساندرز يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيو هامبشير

فاز عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوهامشير الأساسية، والتي جرت الثلاثاء، في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس دونالد ترامب، كما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية. وحصل ساندرز على 26 بالمئة، فيما حل خلفه بيت بوتيدجيج بـ24,3 بالمئة وإيمي كلوبوشار بـ 19,9 بالمئة.

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أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز قد فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوهامشير الأساسية، والتي جرت الثلاثاء، في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس دونالد ترامب.



ونال السناتور عن ولاية فرمونت الذي يقود الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي 26 بالمئة، فيما حل خلفه رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا بيت بوتيدجيدج بـ24,3 بالمئة وإيمي كلوبوشار بـ 19,9 بالمئة.



وقال ساندرز لأنصاره بعدما أعلنت قناتا "ان بي سي" و"آيه بي سي" فوزه "النصر هنا هو بداية النهاية لترامب". وأضاف: "دعوني أغتنم هذه الفرصة كي أشكر أهالي نيوهامبشر على هذا الفوز العظيم الليلة" مجددا دعوته لضرائب أكثر عدلا وإصلاح قطاع الرعاية الصحة.



من جانبه، قال بيت بوتيدجيدج: "الآن تنتقل حملتنا إلى نيفادا، إلى كارولاينا الجنوبية إلى مجتمعات في أنحاء بلادنا. وسنرحب بحلفاء جدد لحركتنا في كل خطوة".



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وحلت الليبرالية إليزابيث وارن في المركز الرابع مع قرابة 9 بالمئة من الأصوات. وأقرت وارن لشبكة إم.إس.إن.بي.سي أن النتيجة مخيبة لكنها شددت على أنها "ستكون عملية انتخابات تمهيدية طويلة".



من جهته، أقر نائب الرئيس السابق جو بايدن بأنه يتوقع أن يحقق نتيجة سيئة في نيوهامبشر كما فعل قبل أسبوع في أيوا. وقد بدأت أسوأ مخاوف بايدن بالتحقق بعد أن جاء في المركز الخامس مع أكثر بقليل من 8 بالمئة من الأصوات.



وقد انسحب المرشح رجل الأعمال اندرو يانغ الثلاثاء من السباق الديمقراطي كما أعلن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو مايكل بينيت (55 عاما) تخليه عن ترشحه بعدما جاء في المركز العاشر في نيوهامبشر بحسب النتائج الأولية.



وازدادت شعبية كلوبوشار في نيوهامبشر بعد مناظرة قوية الجمعة وضعتها أمام اليزابيث وارن التي لن يساعدها أداؤها في تنشيط حملتها.

فرانس24/ أ ف ب



