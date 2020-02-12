بيرني ساندرز يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية نيوهامبشر (اعلام)

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مانشستر (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

فاز عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية نيوهامبشر الأساسية، متفوقا على منافسيه بيت بوتيدجيدج وايمي كلوبوشار في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس دونالد ترامب، وفق وسائل اعلام.

ومع فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات، نال ساندرز الذي يقود الجناح التقدمي داخل الحزب الديموقراطي 26 بالمئة، فيما حل خلفه بوتيدجيدج ب 24 بالمئة وكلوبوشار ب19,9 بالمئة.

وقال ساندرز لأنصاره بعدما أعلنت قناتا "ان بي سي" و"إيه بي سي" فوزه "النصر هنا هو بداية النهاية لترامب".

وأضاف السناتور عن ولاية فرمونت المجاورة "دعوني اغتنم هذه الفرصة كي أشكر أهالي نيوهامبشر على هذا الفوز العظيم الليلة" مجددا دعوته لضرائب أكثر عدلا وإصلاح قطاع الرعاية الصحة.

وحصل رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا بيت بوتيدجيدج على 24 بالمئة من الأصوات ليباشر الاستعداد لمعارك قادمة أصعب.

وقال بوتيدجيدج "الآن تنتقل حملتنا إلى نيفادا، إلى كارولاينا الجنوبية إلى مجتمعات في أنحاء بلادنا. وسنرحب بحلفاء جدد لحركتنا في كل خطوة".

وحلت الليبرالية اليزابيث وارن في المركز الرابع مع قرابة 9 بالمئة من الأصوات.

وبعد أشهر من تربعه في مقدمة المرشحين، أقر بايدن بأنه يتوقع أن يحقق نتيجة سيئة في نيوهامبشر كما فعل قبل اسبوع في أيوا. وقد بدأت أسوأ مخاوف نائب الرئيس السابق بالتحقق بعد أن جاء في المركز الخامس مع أكثر بقليل من 8 بالمئة من الأصوات.

وقد انسحب المرشح رجل الأعمال اندرو يانغ الثلاثاء من السباق الديموقراطي كما أعلن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو مايكل بينيت (55 عاما) تخليه عن ترشحه بعدما جاء في المركز العاشر في نيوهامبشر بحسب النتائج الأولية.

وقال يانغ "تعلمون أنا رجل حسابات، والواضح الليلة من الأرقام اننا لن نفوز بهذا السباق".

وازدادت شعبية كلوبوشار في نيوهامبشر بعد مناظرة قوية الجمعة وضعتها أمام اليزابيث وارن التي لن يساعدها أداؤها في تنشيط حملتها.

وغرد ترامب بعد فرز نصف عدد الأصوات "إليزابيث وارن، التي يشار إليها أحيانا ببوكاهونتاس، تمضي ليلة سيئة جدا" مضيفا "أعتقد بأنها ترسل إشارات بأنها تريد الانسحاب".

وأقرت وارن لشبكة إم.إس.إن.بي.سي أن النتيجة مخيبة لكنها شددت على أنها "ستكون عملية انتخابات تمهيدية طويلة".

© 2020 AFP