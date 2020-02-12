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ريبورتاج - إيران : حشود غفيرة وشعارات مناهضة للولايات المتحدة في الاحتفالات بالثورة الإسلامية

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موفدة فرانس24 إلى إيران مايسة عواد.
موفدة فرانس24 إلى إيران مايسة عواد. © فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : مايسة عواد

شهدت العاصمة الإيرانية الثلاثاء احتفالات بالذكرى 41 للثورة الإسلامية. ورددت الحشود الغفيرة في طهران أناشيد دينية وأخرى خاصة بالمناسبة لاسيما تلك المنادية بـ"الموت لأمريكا". ويسود التوتر العلاقات الخارجية الإيرانية مع الولايات المتحدة، في وقت يعاني فيه اقتصاد الجمهورية الإسلامية من أزمة خانقة بعد فرض واشنطن حزمة من العقوبات الصارمة عليها. موفدانا إلى طهران مايسة عواد وروميو لانغلوا حضرا الاحتفالات.

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