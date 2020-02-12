سوريا: أردوغان وبوتين يحضان على "التطبيق الكامل" لاتفاقات خفض التصعيد وأنقرة تصعد لهجتها ضد الأسد

فيما حض الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على "التطبيق الكامل" لاتفاقات خفض التصعيد الروسية-التركية في سوريا، هدد أردوغان في كلمة أمام كتلة حزبه الحاكم في البرلمان في أنقرة بضرب قوات النظام السوري "في كل مكان" في حال تعرض جنوده لأذى متهما موسكو بالمشاركة في ارتكاب "مجازر" في إدلب.

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عبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الأربعاء في اتصال هاتفي "بمبادرة من أنقرة" عن رغبتهما "بالتطبيق الكامل" لاتفاقات خفض التصعيد الروسية-التركية في سوريا بحسب بيان صادر عن الكرملين.



وأكد الرئيسان على "أهمية التطبيق الكامل للاتفاقات الروسية-التركية" كما أعلن الكرملين وتطرقا بشكل خاص الى المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت في منطقة إدلب (شمال غرب) حيث تواجهت القوات التركية والسورية في الأيام الماضية.

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إلى ذلك، هدد رجب طيب أردوغان في كلمة أمام كتلة حزبه الحاكم في البرلمان في أنقرة بضرب قوات النظام السوري "في كل مكان" في حال تعرض جنوده لأذى متهما روسيا حليفة دمشق بالمشاركة في ارتكاب "مجازر" في إدلب.



وقال الرئيس التركي: "أعلن أننا سنضرب قوات النظام في كل مكان اعتبارا من الآن بغض النظر عن اتفاقية سوتشي، في حال إلحاق أدنى أذى بجنودنا ومواقع المراقبة التابعة لنا أو في أي مكان آخر" مضيفا أن "النظام والقوات الروسية التي تدعمه يهاجمون المدنيين بدون توقف ويرتكبون مجازر".



وأعلن وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في وقت لاحق من الأربعاء في مؤتمر صحفي بتيرانا أن وفدا من بلاده سيزور موسكو خلال الأيام القادمة لبحث الصراع المتصاعد في منطقة إدلب السورية، مضيفا أن قرابة مليون شخص نزحوا هناك بسبب الهجمات السورية التي تدعمها روسيا.



وأضاف تشاوش أوغلو أن ألمانيا قدمت 40 مليون يورو (44 مليون دولار) دعما لخطط تركيا لتوطين السوريين الفارين من إدلب.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز