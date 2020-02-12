صحافي سوداني: هناك شبه إجماع على أن القضاء السوداني غير مؤهل لمحاكمة الضالعين في جرائم كبرى

اتفاق ينهي صفحة من الخلاف بين حركات الكفاح المسلح في دارفور والحكومة السودانية. 12 فبراير/شباط 2020. © صورة من تلفزيون فرانس24.

اعتبر الصحافي والكاتب السوداني محمد فزاري أن الاتفاق بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في إقليم دارفور على تسليم جميع المطلوبين وعلى رأسهم عمر البشير ينهي صفحة من الخلاف بين حركات الكفاح المسلح في الإقليم والحكومة في الخرطوم. وهذا هو المطلب الذي بسببه تعطلت المفاوضات في الفترات الماضية. وأضاف قائلا إن هناك شبه إجماع بين كافة المكونات السياسية على أن القضاء السوداني غير مؤهل لمحاكمة الضالعين في جرائم كبرى.