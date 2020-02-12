ريبورتاج - مصر: خطط لمواجهة "الانفجار الديمغرافي" بعد أن بلغ عدد السكان 100 مليون نسمة
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بلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، رقم يدق ناقوس الخطر في ظل محدودية موارد الدولة. حيث إن الزيادة السكانية تمثل هاجسا كبيرا ومشكلات معقدة للحكومات المتعاقبة. ويعدد الباحثون أسبابا عدة للزيادة الكبيرة في عدد السكان، منها ارتفاع نسب الأمية وغياب التوعية اللازمة، فضلا عن الزواج المبكر. في المقابل، قررت الحكومة الحالية وضع خطط للتصدي للانفجار السكاني الذي تشهده البلاد. وتسعى السلطات، إلى خفض النمو السكاني بنسبة 2,1 بالمئة بحلول 2022، حتى لا يكون هناك مزيد من الأعباء على الاقتصاد.
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