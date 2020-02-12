فنزويلا: عودة زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى كراكاس بعد جولة دولية استمرت 23 يوما

خوان غوايدو لدى عودته إلى كراكاس، في 11 فبراير/شباط 2020.

عاد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الثلاثاء إلى بلاده قادما من لشبونة بعد جولة دولية استمرت 23 يوما خرق خلالها حظرا ثانيا على سفره فرضه نظام الرئيس نيكولاس مادورو. وشدد رئيس البرلمان الذي تعترف به نحو خمسين دولة رئيسا انتقاليا للبلاد على أن "الوحدة والثقة والانضباط السياسي ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى".

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عاد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الثلاثاء إلى فنزويلا على متن رحلة للخطوط البرتغالية "تاب" قادمة من لشبونة بعد جولة دولية استمرت 23 يوما خرق خلالها حظرا على سفره فرضه الرئيس نيكولاس مادورو.



وأعلن غوايدو عودته عبر تويتر ليتجمع بعدها حشد من مناصريه في مطار كراكاس الدولي الذي وصل إليه على متن رحلة قادمة من البرتغال. وكتب لدى هبوط طائرته: "نحن في كراكاس. أحمل التزام العالم الحر الجاهز لمساعدتنا في استعادة الديمقراطية والحرية (...) لقد حان الوقت".



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وهتف عمال شركة الطيران الفنزويلية الخاصة "كونفياسا"، التي فرضت عليها واشنطن الجمعة عقوبات، "غوايدو فاشي!"، وذلك بعدما دخلوا القاعة التي كان النواب والصحافيون ينتظرون فيها وصول زعيم المعارضة.

وقد شدد رئيس البرلمان الذي تعترف به نحو خمسين دولة رئيسا انتقاليا للبلاد على أن "الوحدة والثقة والانضباط السياسي ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى".



وبدأ غوايدو في 19 كانون الثاني/يناير من العام الحالي جولة دولية حملته إلى كولومبيا وعدد من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة.

وقد استقبله في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وعده بالقضاء على "طغيان" الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

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والإثنين أكد نائب الرئيس الفنزويلي ديوسدادو كابيو أن "لا أحد يعرف متى ستنتهي نزهة (غوايدو) السياحية. في الواقع هذا لا يهمنا (...) لن يحدث شيء".



وأوضح أن المعارض الملاحق قضائيا بتهمة "خيانة الوطن" لن يتمكن من الإفلات من العقاب، لكنه لم يشر إلى احتمال توقيفه. وقال إن "العدل يتأخر أحيانا لكنه يأتي في نهاية المطاف".

فرانس24/ أ ف ب