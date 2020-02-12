فورمولا واحد: تأجيل جائزة الصين الكبرى المقررة في 19 أبريل بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الأربعاء تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم المقرر في 19 نيسان/أبريل المقبل "نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا". وكان من المقرر أن تكون جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي تنطلق في 15 آذار/مارس المقبل في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

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أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الأربعاء أنه تم رسميا تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم المقرر في 19 نيسان/أبريل المقبل إلى موعد يحدد لاحقا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد الدولي بأن هذا القرار اتخذ بطلب من منظمي الجائزة الكبرى "نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا".



وكان من المقرر أن تكون جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي تنطلق في 15 آذار/مارس المقبل في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

وأضاف الاتحاد الدولي للسيارات: "نتيجة القلق المستمر وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا طارئا للصحة على الصعيد العالمي، قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا واحد هذه الإجراءات من أجل ضمان صحة وأمن الأنصار والمشاركين والطواقم الفنية للفرق في بطولة العالم".



وكانت تقارير صحافية بريطانية قد أفادت الأربعاء أن سباق الجائزة الكبرى المقرر على حلبة شنغهاي سيرجأ إلى موعد لاحق أو يتم إلغاؤه قبل أن يعلن الاتحاد الدولي للسيارات بعد ذلك بساعات القرار بتأجيله إلى موعد يحدد لاحقا.



وستنضم جائزة الصين الكبرى إلى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من ألف ومئة شخص في الصين منذ ظهوره أواخر العام الماضي.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن الأسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال آسيا التي تأخذ الأندية الصينية طرفا فيها إلى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد. كما أعلن الثلاثاء تأجيل مباريات أندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حتى نيسان/أبريل المقبل.



كما اضطر الاتحاد إلى إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" إلى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.



هذا وأرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في آذار/مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى آذار/مارس 2021.

فرانس24 / أ ف ب