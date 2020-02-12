فورمولا واحد: جائزة شنغهاي الكبرى تترقب مصيرها وسط مخاوف فيروس كورونا

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شنغهاي (أ ف ب)

تترقب جائزة الصين الكبرى للفورمولا واحد مصيرها بالتأجيل أو الالغاء بعدما أشارت تقارير صحافية أنها لن تقام في موعدها المقرر في 19 نيسان/أبريل المقبل، على خلفية فيروس كورونا المستجد الذي يعصف بالبلاد منذ أواخر العام الماضي.

إذ أفادت تقارير صحافية بريطانية عدة الاربعاء أن سباق شنغهاي، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، سيرجأ الى موعد لاحق أو يتم إلغاؤه، من دون ذكر المصدر.

وبحال حصل ذلك، ستنضم جائزة الصين الكبرى الى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من الف ومئة شخص في الصين منذ ظهوره أواخر العام الماضي.

وعلمت مصادر وكالة فرانس برس أن إعلانا رسميا بشأن الجائزة سيصدر الخميس ولكن "من المتوقع أن يتم إرجاؤه" وفق ما أفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وستثير هذه المسألة أيضا الشكوك حيال السباق الاول الذي سيقام في فيتنام، المرحلة الثالثة من بطولة العالم والتي تقام قبل أسبوعين من سباق شنغهاي، حيث سجلت البلاد ايضا حالات اصابة بالفيروس، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية الثلاثاء رسميا اسم فيروس "كوفيد-19".

وقال روس بروان مدير الفورمولا واحد الاسبوع الماضي أنهم يتطلعون لإعادة جدولة سباق شنغهاي في حال لن يقام في موعده في نيسان/أبريل.

وقال نقلا عن بي بي سي "سنترك الاحتمال مفتوحا لنرى ما إذا بإمكاننا اقامة السباق في وقت لاحق من العام. تشكل الصين سوقا مثيرة وكبيرة لذا نرغب في أن يكون لدينا سباق في الصين".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الاسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري ابطال اسيا التي تأخذ الاندية الصينية طرفا فيها الى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. كما أعلن الثلاثاء تأجيل مباريات اندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي حتى نيسان/ابريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد الى إرجاء كاس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" الى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

هذا وأرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في آذار/مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى آذار/مارس 2021.

© 2020 AFP