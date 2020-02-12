فيروس كورونا: ارتفاع حصيلة الوفيات في الصين إلى 1110 أشخاص

ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا إلى 1110 أشخاص في الصين القارية بعد الإعلان عن 94 حالة وفاة جديدة الأربعاء في مقاطعة هوبي (وسط البلاد). وأكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء أن الفيروس يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99% من الحالات في الصين.

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أبلغت مقاطعة هوبي الصنية الأربعاء عن 94 حالة وفاة جديدة ناتجة عن فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1110 أشخاص.



وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1,638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وهناك الآن أكثر من 44,200 حالة إصابة مؤكدة في أرجاء الصين، بالاستناد إلى أرقام سبق وأن أعلنت عنها الحكومة الصينية.

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وأطلقت منظمة الصحة العالمية في البداية على الفيروس اسم "كوفيد-19" خلال مؤتمر عقدته في جنيف لدراسة سبل مواجهة الفيروس الجديد والحد من انتشاره.



وأكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء أن فيروس كورونا المستجد يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99% من الحالات في الصين.

فرانس24/ أ ف ب