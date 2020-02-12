منافس ميركل اللدود مرشح لخلافتها (اعلام)

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

ينوي فريدريش ميرس المنافس التاريخي اللدود للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل داخل حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي، الترشح لرئاسة الحزب، وفق ما أعلنت الاربعاء وسائل اعلام المانية.

ويدخل هذا القيادي المؤيد لتوجه للحزب أكثر يمينية، بعد سنوات من موقع وسطي للمستشارة، في ذلك السباق اثر قرار الرئيسة الحالية للحزب الاثنين التخلي عن منصبها في خضم أزمة سياسية.

ومن سيتولى رئاسة الحزب سيكون في الآن ذاته مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستنظم في نهاية 2021 على اقصى تقدير، وبالتالي خلافة ميركل بعد 15 سنة أمضتها في المنصب. وكانت هزمته قبل عشرين عاما.

ويبقى حزب ميركل في طليعة نوايا التصويت على المستوى الوطني بحسب الاستطلاعات رغم تراجعه.

وفريدريش ميرس محام (64 عاما) مصمم على التقدم للانتخابات الداخلية للحزب التي يمكن ان تنظم قبل الصيف، بحسب صحيفة بيلد ووكالة الانباء الالمانية.

وفي حال انتخابه على راس الحزب، سيكون من الصعب على ميركل البقاء في الحكم حتى نهاية ولايتها في 2021 بوجود هذا المنافس بجانبها، ما يمكن أن يفتح الباب أمام انتخابات مبكرة.

وكانت الرئيسة الحالية للحزب انغريد كرامب-كارينباور أعلنت الاثنين أنها ستستقيل قريبا.

واستخلصت هذه المقربة من ميركل الدروس من الازمة السياسية التي هزت المانيا قبل اسبوع بعد تحالف نواب من الحزب مع اليمين المتطرف في اقتراع اقليمي، وهذه من المحرمات في تاريخ المانيا الحديث.

ويزداد الانقسام داخل الاتحاد المسيحي الديموقراطي بين أنصار التعاون مع اليمين المتطرف ومعارضيه.

ويقدم ميرس نفسه كمرشح توافقي. وبخلفيته المحافظة جدا ينوي استعادة ناخبي الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذين انضموا او يميلون لليمين المتطرف.

ويعود خلافه مع ميركل الى عشرين عاما، عندما انتزعت منه رئاسة كتلة الحزب في البرلمان ثم رئاسة الحزب.

وكان اعتبر في الاشهر الاخيرة ان ميركل باتت تمثل "قيادة فاشلة".

© 2020 AFP