نيسان تطالب كارلوس غصن بـ83 مليون يورو لاستعادة قسم من الخسائر التي سببها مديرها السابق

كارلوس غصن خلال مؤتمر صحفي في بيروت، في 8 يناير/كانون الثاني 2020.

رفعت شركة نيسان الأربعاء دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (83,4 مليون يورو) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن. وقالت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف إلى استعادة "قسم كبير" من الخسائر التي سببها مديرها السابق خلال سنوات مما سمته "سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال" التي قام بها. ويطالب غصن من جهته شركة نيسان وميتسوبيشي موتورز بـ15 مليون يورو كتعويضات عن فسخ عقده.

إعلان اقرأ المزيد

رفعت شركة نيسان الأربعاء دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (83,4 مليون يورو) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن الذي يقاضي هو أيضا مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.



وقالت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف إلى استعادة "قسم كبير" من الخسائر التي سببها بحسب قولها مديرها السابق خلال سنوات من "سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال" التي قام بها.

وتتهم الدعوى غصن بـ"استخدام عقاراته السكنية في الخارج من دون دفع إيجار، والاستخدام الشخصي لطائرات تابعة للشركة والقيام بمدفوعات لشقيقاته ولمحاميه الشخصي في لبنان".



للمزيد- كارلوس غصن على فرانس24: أقول للأجانب في اليابان: غادروا!

وقالت إن المبلغ قد يرتفع، مضيفة أن الشركة ستسعى أيضا لمقاضاة غصن بتهمة الإدلاء "بتصريحات لا أساس لها والافتراء" في المؤتمر الصحفي الذي عقده في لبنان.

ويواجه رجل الأعمال البالغ 65 عاما اتهامات بمخالفات مالية في اليابان لكنه فر إلى لبنان قبل مثوله أمام المحكمة. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.



وأمضى غصن أكثر من 100 يوم قيد الاعتقال في اليابان بعد توقيفه المفاجئ في تشرين الثاني/نوفمبر لكنه نفذ عملية هروب جريئة بعد إطلاق سراحه بكفالة في طوكيو، وتمكن من السفر إلى لبنان.



ويطالب من جهته شركة نيسان وميتسوبيشي موتورز بـ15 مليون يورو كتعويضات عن فسخ عقده، وذلك عبر إجراء في هولندا حيث عقدت الجلسة الأولى الاثنين في هذه القضية.

فرانس24/ أ ف ب