إلغاء معرض دولي في برشلونة بسبب فيروس كورونا الجديد

أعلنت الجمعية المنظمة لمعرض برشلونة الدولي للأجهزة المحمولة الأربعاء في بيان أنها ألغت نسخة 2020 بسبب مخاوف مرتبطة بفيروس كورونا الجديد. وقالت إن الاهتمام العالمي بالفيروس "والمخاوف المتعلقة بالسفر وغيرهما من الظروف تجعل من المستحيل تنظيم هذا الحدث". ويستقطب المعرض سنويا نحو 110 آلاف زائر من المتخصصين، منهم خمسة آلاف إلى ستة آلاف صيني.

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اضطر منظمو معرض برشلونة الدولي للأجهزة المحمولة الأربعاء إلى إلغاء هذا الحدث التكنولوجي البارز، والذي كان مقررا بين 24 شباط/فبراير و27 منه، بسبب مخاوف مرتبطة بفيروس كورونا الجديد.



وأعلنت الجمعية المنظمة في بيان الأربعاء أنها "ألغت معرض برشلونة 2020 لأن الاهتمام العالمي بفيروس كورونا الجديد والمخاوف المتعلقة بالسفر وغيرهما من الظروف تجعل من المستحيل تنظيم هذا الحدث".

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ويستقطب المعرض سنويا نحو 110 آلاف زائر من المتخصصين، منهم خمسة آلاف إلى ستة آلاف صيني، بحسب الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه) المنظمة للحدث.



وتشمل آخر التطورات المرتبطة بتفشي هذا الفيروس الذي أطلق عليه رسميا اسم "كوفيد 19" ارتفاع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 1100.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اختيارها للتسمية يعود إلى "سهولة لفظه" وخلوه من أي "وصمة" لبلد أو شعب معين.

فرانس24/ أ ف ب