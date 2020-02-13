الجزائر: توقيف رئيس "النهار" الصحافي أنيس رحماني بتهمة "الفساد"

ذكر مصدر أمني من الجزائر الخميس أن أنيس رحماني، رئيس مجمع النهار الإعلامي الجزائري الخاص، قد أوقف الدرك الأربعاء، بتهمة "الفساد"، مشيرا إلى أنه حاليا موقوف "احتياطيا". بدورها أفادت وسائل إعلام محلية، أن رحماني متهم بـ"انتهاك قانون الصرف والابتزاز واستغلال النفوذ وامتلاك حسابات مصرفية في الخارج".

إعلان اقرأ المزيد

أوقف الدرك الجزائري الأربعاء محمد مقدم المعروف بأنيس رحماني، رئيس مجمع النهار الإعلامي الجزائري الخاص، وذلك بتهمة "الفساد"، وفق ما أفاد مصدر أمني الخميس، أضاف "تم توقيفه أمس بتهم فساد. إنه موقوف احتياطيا".



كما أوردت وسائل إعلام جزائرية خاصة أن رحماني (49 عاما) متهم ب "انتهاك قانون الصرف" و"الابتزاز للحصول على امتيازات غير مستحقة" و"استغلال نفوذ" و"امتلاك حسابات مصرفية في الخارج".

من جهتها، أكدت مجموعة النهار في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، توقيف رئيسها. وأوضحت "تم توقيفه من قبل عناصر أمن بزي المدني اقتادوه إلى مقر فرقة الدرك بباب الجديد بالجزائر" العاصمة.



وأشارت الصحافة الجزائرية إلى شكاوى تشهير عديدة ضد رحماني المعروف بقربه من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.



وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حكم على رحماني وصحافي يعمل في مجمع النهار بالسجن ستة أشهر، بتهمة "الإهانة والتشهير" بحق الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي كان يومها في السجن.



وقضت أيضا محكمة بالعاصمة الاثنين، بأن تدفع قناة النهار غرامة للرئيس السابق للوفد الأولمبي الجزائري إلى ألعاب ريو الأولمبية في 2016 عمار براهمية وأسرته، وذلك بعد إدانتها بتهمة "التشهير".



وتأسست قناة النهار التلفزيونية في 2012 وهي شبكة إخبارية تبث في شكل متواصل وتصنف نفسها "أولَ قناة إخبارية في الجزائر".



فرانس 24/ أ ف ب