الصين: إطلاق تطبيق إلكتروني يساعد في الكشف عن إمكانية الإصابة بالفيروس كورونا

الصين أطلقت تطبيقا إلكترونيا يساعد في الكشف عن إمكانية الإصابة بفيروس كورونا. © أ ف ب

تستتنفذ الصين كافة طاقاتها لمواجة تفشي فيروس كورونا الذي بات يعرف ب كوفيد-19، فقد تم إطلاق تطبيق إلكتروني يساعد في الكشف عن إمكانية الإصابة بالفيروس فيما يجري علماء صينيون اختبارات على عدد من المصابين من خلال إعطائهم تركيبة من العقاقير المضادة للفيروسات. من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقدم ملحوظ في تطوير اللقاحات، وذلك خلال منتدى علمي مغلق أقيم في جنيف ضم أكثر من 300 عالم وباحث شارك فيه علماء صينيون عن بعد.