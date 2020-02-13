بوكر بدلا من ليلارد المصاب في مباراة "كل النجوم"

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لوس انجليس (أ ف ب)

سيحل ديفن بوكر لاعب فينكس صنز بدلا من المصاب داميان ليلارد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز في مباراة "كل النجوم" ومسابقة الرميات الثلاثية في نهاية الاسبوع، وفق ما أعلن مفوض الدوري الاميركي للمحترفين آدم سيلفر الخميس.

وأعلن ليلارد، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري في ترتيب الهدافين هذا الموسم بمعدل 29,5 نقطة في المباراة الواحدة، انسحابه من مباراة "أول ستار" بعد تعرضه لاصابة في فخذه الايمن خلال الخسارة امام ممفيس غريزليز الاربعاء.

وقال ليلارد (29 عاما) الذي تعرض للاصابة قبل 3:22 دقيقة من نهاية الربع الاخير "عندما حصلت (الاصابة)، شعرت بها...لم يكن هناك داع للبقاء على أرض الملعب في الدقائق الاخيرة والمجازفة ومحاولة اللعب وجعلها أسوأ"، علما انه انهى المباراة بـ20 نقطة و10 تمريرات حاسمة في 37 دقيقة.

سيمنح انسحاب ليلارد أول مشاركة لبوكر في الحدث السنوي في موسمه الخامس في الـ "أن بي آي"، علما أنه شارك وفاز في عام 2018 في مسابقة الرميات الثلاثية.

تشكل هذه الاصابة ضربة كبيرة لبلايزرز تاسع المنطقة الغربية، متخلفا بمركز عن آخر المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية.

سيحل بوكر (23 عاما) مكان مواطنه في فريق ليبرون جيمس لاعب لوس انجليس ليكرز الذي سيتواجه مع فريق الشرق بقيادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس.

© 2020 AFP