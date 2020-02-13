تشيلسي يتوصل إلى اتفاق لضم المغربي حكيم زياش لاعب أجاكس أمستردام

بات انتقال اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش (26 عاما) إلى تشيلسي الإنكليزي رسميا، بعدما أكد ناديه أجاكس أمستردام متصدر الدوري الهولندي لكرة القدم الخبر ظهر الخميس. ويصبح الانتقال ساري المفعول اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2020. واتفق الناديان على مبلغ 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار) قد يصل إلى 44 مليون يورو من خلال المتغيرات.

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أعلن نادي أجاكس أمستردام متصدر الدوري الهولندي لكرة القدم الخميس انتقال لاعبه الدولي المغربي حكيم زياش (26 عاما) إلى تشلسي الانكليزي بدءا من الصيف المقبل مقابل 40 مليون يورو.



وكتب النادي على موقعه الرسمي: "توصل أجاكس الى اتفاق مع تشلسي حول انتقال حكيم زياش إلى النادي الإنكليزي. يصبح الانتقال ساري المفعول اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2020. اتفق الناديان على مبلغ 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار) وقد يصل إلى 44 مليون يورو من خلال المتغيرات".



وأنهى الإعلان أياما من التكهنات حول اللاعب الذي انضم إلى أجاكس في 2016 من تفنتي مقابل 11 مليون يورو.

وكانت صحيفة "تيلغراف" الهولندية التي كشفت عن انتقال المغربي المولود في هولندا الأربعاء، قد أشارت إلى أن فرانك لامبارد مدرب تشلسي يعتبر زياش "لاعبا بارزا سيعزز وضع الفريق، وأنه أعطى النادي تعليماته بإجراء الصفقة قبل الصيف".



ويُعد أجاكس أحد أكثر الفرق التي تقوم بتطوير المواهب المحلية قبل انتقالها إلى أندية أوروبية كبيرة، على غرار المدافع ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس الموسم الماضي ولاعب الوسط فرانكي دي يونغ إلى برشلونة.



وسجل زياش الذي يشتهر بمهارات المراوغة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، 49 هدفا في 160 مباراة رسمية مع أجاكس،علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين الهولندي أيضا (2012-2014).

فرانس 24/أ ف ب





