توقعات بتعيين وزير الخارجية السلوفيني ميروسلاف لايتشاك مبعوثا أمميا جديدا إلى الصحراء الغربية

أ ف ب/ أرشيف

توقع دبلوماسيون الأربعاء تعيين وزير الخارجية السلوفيني ميروسلاف لايتشاك مبعوثا خاصا جديدا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "خلال الأسابيع المقبلة" في حال عدم اعتراض أحد من أطراف النزاع على ترشيحه. وظل المنصب شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر منه في أيار/مايو 2019 لأسباب صحية.

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أفاد دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، الأربعاء، أنه من المتوقع تعيين وزير الخارجية السلوفيني ميروسلاف لايتشاك مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. وقالوا إنه في حال عدم اعتراض أحد من أطراف النزاع على ترشيح لايتشاك في الأسابيع المقبلة، فسيتم تأكيد تعيينه.

وخدم لايتشاك، البالغ من العمر 56 عاما، في مواقع عدة قبل تعيينه وزيرا لخارجية سلوفينيا، منها رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بين أيلول/سبتمبر 2017 وأيلول/سبتمبر 2018.

وعام 2006 ساعد في تنظيم الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الاتحاد الأوروبي في الجبل الأسود، قبل أن يعين ممثلا خاصا للتكتل الأوروبي في البوسنة.

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وظل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية شاغرا منذ أيار/مايو عام 2019، بعد استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر منه لأسباب صحية.

ولم تكن مهمة العثور على خليفة لكوهلر مسألة سهلة بالنسبة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فالعديد من المرشحين إما رفضوا قبول المهمة أو تم رفضهم من قبل أحد أطراف النزاع.

ونجح كوهلر في جمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا على طاولة المفاوضات في سويسرا في كانون الأول/ديسمبر عام 2018، وأيضا في آذار/مارس 2019، لكن لن يتم إحراز أي تقدم.

الصحراء الغربية كانت مستعمرة إسبانية تمتد على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع. وشهدت نزاعا مسلحا حتى وقف إطلاق النار العام 1991 بين المغرب الذي ضمها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلالها مدعومة من الجزائر.

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ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من الصحراء الغربية مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

من جانب آخر سبق أن أثار تحديد المجالات البحرية توترات بين المغرب وإسبانيا، خصوصا بعد عمليات استكشاف حقول نفطية في المنطقة. فسواحل البلدين متجاورة، إذ تفصل أقل من 100 كيلومتر جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي عن السواحل المغرب الجنوبية، ويحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يمتد ما بين 200 إلى 350 ميلا.

وتحتفظ الأمم المتحدة ببعثة سلام في الصحراء الغربية تعرف باسم "مينورسو"، مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار من خلال دوريات جوية وبرية.

فرانس24/ أ ف ب