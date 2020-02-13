مشاحنة بين فأرين على رصيف مترو بلندن تحصد جائزة أفضل صورة سنوية للحيوانات!

صورة لفأرين يتشاجران على فتات خبز في إحدى محطات مترو لندن، التقطها المصور البريطاني سام رولي وأجاز لموقع فرانس24 عربي استخدامها

في لقطة نادرة سجلتها عدسة المصور البريطاني سام رولي، تم رصد مشاحنة بين فأرين أثناء تشاجرهما على فتات من الخبز. الصورة التي تم التقاطها على أحد الأرصفة الخاوية لمترو أنفاق لندن حازت الأربعاء 12 فبراير/شباط جائزة العام لـ"اختيار الجمهور ضمن مسابقة التصوير الفوتوغرافي للحيوانات".

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في حدث ينظمه كل عام متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة البريطانية يتمثل في إقامة فعاليات الجائزة الأعلى قيمة لمسابقة تصوير الحيوانات، المعروفة باسم "مصور العام للحياة البرية"، استطاع المصور البريطاني الشاب سام رولي انتزاع المرتبة الأولى.

فقد اختار الجمهور عمل رولي الفوتوغرافي كأفضل صورة للحيوانات للعام 2019. وقد أتت طريقة رولي المبتكرة والمثابرة في العمل أُكُلَها، فاختلس من الزمن صورة بعنوان "شجار المحطة"، يظهر فيها فأران يتنازعان على فتات خبز.

فـسام رولي، ابن مدينة بريستول الواقعة في جنوب شرق بريطانيا، والشغوف بحياة القوارض التي تعيش تحت الأرض، قضى نحو أسبوع كامل وهو يتجول بين أنفاق المترو في لندن حتى استطاع التقاط هذه اللحظة التي لم تدم سوى جزء من الثانية.

"شجار المحطة"

حاملا كاميرا التصوير في يده، ظل سام مستلقيا على رصيف إحدى محطات المترو في انتظار أن تخرج الفئران الصغيرة خلسة لتقرقض بقايا الطعام المتروك من الركاب، وفق ما نقلته قناة سي نيوز الفرنسية عن المصور عبر موقعها الإلكتروني.

هذه الصورة "قدمت رؤية خلابة لنهج عمل الحياة البرية في بيئة يسيطر عليها الإنسان. فسلوك هذه الفئران يتشكل عن طريق عاداتنا ووسائل المواصلات التي نستقلها، والطعام الذي نلقيه.."، هكذا صرح من جهته ميشال ديكسون، مدير متحف التاريخ الطبيعي بلندن لشبكة بي.بي.سي البريطانية.

مها فريد