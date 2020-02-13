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القضاء الفرنسي يفرج عن باتريك بلكاني رئيس البلدية المقرب من ساركوزي لدواع صحية

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باتريك بلكاني رئيس بلدية لوفالوا بيريت السابق، قرب باريس، يغادر السجن. فرنسا 12 فبراير/شباط 2020.
باتريك بلكاني رئيس بلدية لوفالوا بيريت السابق، قرب باريس، يغادر السجن. فرنسا 12 فبراير/شباط 2020. © أ ف ب.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : أسيل سويسة

وافقت محكمة الاستئناف في باريس على طلب الإفراج عن باتريك بلكاني الرئيس السابق لبلدية لوفالوا بيريت قرب باريس، بعد أن خلصت إلى أن حالته الصحية لم تكن متوافقة مع وضعه في الاحتجاز. كما قررت المحكمة إلغاء سند الكفالة الذي تقدر قيمته بملبغ 500 ألف يورو، ورفعت حظر التجوال عليه في منطقة إيل دو فرانس. وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكما بالسجن أربع سنوات نافذة بحق بلكاني الذي يعتبر من الشخصيات المعروفة في اليمين الفرنسي، والمقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بتهم التهرب الضريبي والفساد وغسيل الأموال.

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