فيروس كورونا: فيتنام تفرض حجرا صحيا على منطقة زراعية يسكنها 10 آلاف شخص

أعلنت السلطات الفيتنامية الخميس أنها فرضت حجرا صحيا على منطقة سون لوي الزراعية التي تقع على بعد قرابة 40 كلم من العاصمة هانوي ويسكنها 10 آلاف شخص بعد تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد المميت. وتعد هذه الإجراءات الأولى من نوعها خارج الصين منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان (وسط الصين) أواخر العام الماضي.

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فرضت فيتنام الخميس حجرا صحيا على قرى تقع على بعد قرابة 40 كلم من العاصمة هانوي ويسكنها 10 آلاف شخص بعد تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد المميت، كما جاء في بيان لوزارة الصحة.

وجاء في البيان: "اعتبارا من 13 شباط/فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بعزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي". وأضاف البيان أن "الفترة الزمنية ... هي 20 يوما".



وإجراءات العزل التي فرضت على منطقة سون لوي، وهي منطقة زراعية تضم العديد من القرى، تعتبر الأولى من نوعها خارج الصين منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.

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وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن خمس إصابات بالفيروس وأكدت الخميس إصابة سادسة. وأقامت نقاط تفتيش حول المنطقة المعزولة.



وقام مسؤولو الصحة الذين يرتدون سترات واقية برش المواد المطهرة على السيارات التي تمر أمام نقاط التفتيش، فيما طلبت السلطات من الأهالي تجنب التجمعات الكبيرة.

ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي الصيني بمستوى قياسي الخميس

إلى ذلك، أعلن إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، زيادة عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بمستوى قياسي الخميس بعد استخدام طريقة تشخيص جديدة فيما أقالت الحكومة اثنين من المسؤولين المحليين بعد انتقادات لطريقة تعاملهما مع الأزمة.



وقال مسؤولو الصحة في إقليم هوبي إن 242 شخصا توفوا بسبب الإصابة بالفيروس الأربعاء وهي أعلى زيادة يومية في عدد الوفيات منذ رصد التفشي في ديسمبر/كانون الأول. وبهذا ترتفع

الوفيات في الإقليم إلى 1310 حالات.

فرانس24/ أ ف ب