كأس ايطاليا: رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة امام ميلان في ذهاب نصف النهائي

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روما (أ ف ب)

انقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الخسارة امام مضيفه ميلان عندما ادرك له التعادل 1-1 في الدقيقة الاخيرة من ركلة جزاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم الخميس على ملعب سان سيرو.

وكان ميلان يمني النفس بكسر نحس لازمه 35 عاما في كأس ايطاليا لم يحقق خلالها الفوز على يوفنتوس في هذه المسابقة عندما افتتح له مهاجمه الكرواتي انتي ريبيتش التسجيل بتسديدة على الطاير، لكن يوفنتوس نجح في النهاية باستغلال النقص العددي في صفوف منافسه اثر طرد الفرنسي ثيو هرنانديز لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية قبل نهاية المباارة بعشرين دقيقة ليدرك التعادل من ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة.

وكان ميلان يستحق الفوز لانه كان الطرف الافضل معظم فترات المباراة والاكثر تهديدا لمرمى الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.

دخل الفريقان المباراة على وقع خسارتين في الدوري بسقوط يوفنتوس المفاجىء امام فيرونا 1-2، وخسارة ميلان امام جاره انتر 2-4 علما بانه تقدم عليه بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الاول.

واستهل ميلان المباراة بضغط كبير واعتمد التصويب من خارج المنطقة، فأطلق الغاني فرانك كيسي كرة قوية من 30 مترا مرت بجانب القائم الايمن (2)، واخرى مماثلة للكرواتي انتي ريبيتش (5). وكان بوفون بالمرصاد لكرة قوية سددها دافيدي كالابريا (22).

وهيأ النجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش كرة متقنة ليوفيتش لكن الاخير سددها زاحفة ضعيفة بين يدي الحارس بوفون (28).

وكانت اول فرصة خطيرة ليوفنتوس كرة الاكوادوري خوان كوادادو تصدى لها حارس ميلان جانلويجي دوناروما (31).

وفي مطلع الشوط الثاني تدخل بوفون مرة جديدة لانقاذ مرماه من تسديدة يسارية لهرنانديز واخرى مماثلة لابراهيموفيتش.

وترجم ميلان افضليته الى هدف التقدم عندما مرر الاسباني سامو كاستيخيو كرة عرضية متقنة لم يحسن مدافعو يوفنتوس التعامل معها فسددها ريبيتش على الطاير داخل الشباك (61).

واحتج لاعبو فريق السيدة العجوز على عدم احتساب ركلة جزاء اثر اعاقة كوادرادو داخل المنطقة لكن الحكم لم يكترث لهم (65).

واكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد هرنانديز اثر مخاشنته الارجنتيني باولو ديبالا ليحصل على الانذار الثاني في المباراة (71).

واشرك مدرب يوفنتوس ماوريستيو ساري آخر ورقة هجومية لديه والمتمثلة بالارجنتيني غونزالو هيغواين في محاولة لتحاشي خسارة ثانية تواليا بعد سقوطه المفاجىء امام فيرونا 1-2 في الدوري وثالثة منذ مطلع العام الحالي بعد سقوطه امام نابولي قبل اسبوعين.

وقام رونالدو بضربة مقصية رائعة ارتطمت بيد احد لاعبي ميلان داخل المنطقة فاحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو فسجل منها رونالدو هدف التعادل في الرمق الاخير.

واحتسبت ليوفنتوس 8 ركلات جزاء هذا الموسم نجح في ترجمتها النجم البرتغالي جميعها الى اهداف.

وكان نابولي اسقط انترميلان في عقر داره 1-صفر الاربعاء قبل مباراتي الاياب المقررتين في 4 و5 اآذار/مارس المقبل.

© 2020 AFP