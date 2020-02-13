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مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح الحد من قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

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صورة مركبة: الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب.
صورة مركبة: الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب. © أ ف ب (أرشيف)
نص : فرانس24 تابِع

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس قرارا يقضي بتقييد صلاحيات ترامب فيما يخص شن حرب على إيران، سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون. إلا أن القرار الذي سيقابل على الأرجح بالنقض (فيتو) يعطي الرئيس الأمريكي صلاحية شن الحرب في حال وجود "تهديد وشيك".

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مهاجمة إيران عسكريا، واللافت أن ثمانية من أعضاء حزبه الجمهوري قد أيدوا القرار.

وسبق أن أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون القرار الذي  يطالب الرئيس بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية، من دون الحصول على موافقة من الكونغرس، لكنه سيقابل على الأرجح بنقض (فيتو) من قبل ترامب.

وتم تمرير القرار بغالبية 55 صوتا مقابل 45. ورغم أنه يطالب ترامب بالحصول على إذن واضح من الكونغرس قبل الانخراط في أي أعمال عدائية ضد إيران،  فهو يعطيه استثناء في حال وجود "تهديد وشيك".

فرانس24/ أ ف ب

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