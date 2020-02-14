أفغانستان: واشنطن تعلن التوصل إلى هدنة موقتة لمدة أسبوع مع حركة طالبان

موفد طالبان السابق إلى السعودية شهاب الدين ديلاوار (وسط) لدى وصوله مع أعضاء آخرين من طالبان إلى الدوحة للمشاركة في الحوار الأفغاني، في 7 تموز/يوليو 2019

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الخميس أن واشنطن توصلت إلى هدنة موقتة مع حركة طالبان تمتد أسبوعا في أفغانستان. من جهته، أعلن دونالد ترامب أن بلاده "قريبة جدا" من إبرام اتفاق سلام مع طالبان، فيما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من أنه "يجب على طالبان أن تظهر رغبة وقدرة فعلية على خفض العنف".

إعلان اقرأ المزيد

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الخميس خلال اجتماع مع نظرائه بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أن بلاده توصلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة موقتة تمتد أسبوعا في أفغانستان.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن "الولايات المتحدة وطالبان ناقشتا مقترحا لخفض العنف لمدة أسبوع".



وأضاف: "لقد قلنا دائما إن أفضل حل في أفغانستان، إن لم يكن الوحيد، هو الحل السياسي. حققنا تقدما على هذا المستوى، وسنقدم قريبا معلومات إضافية حول الموضوع، آمل ذلك". وتابع: "نعتقد بأن سبعة أيام جيدة حاليا، لكن على كل حال ستكون مقاربتنا لهذا المسار مرتكزة على شروط، أكرر، شروط". وأشار إلى أنه "كلما تقدمنا، ستكون هناك عملية تقييم مستمرة"، مكررا "في حال تقدمنا".



وبعد وقت قليل من تصريحات إسبر، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من إبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان. وقال في مقابلة إذاعية: "أعتقد أننا قريبون جدا منه. أعتقد أن هناك فرصا جيدة للتوصل لاتفاق وسنرى"، مضيفا في الوقت نفسه أن "هذا لا يعني أنه سيكون لدينا حتما اتفاق، ولكننا سنعلم خلال الأسبوعين المقبلين".

للمزيد- محادثات السلام بشأن أفغانستان.. هل تعمدت "طالبان" عرقلة الـمفاوضات مع واشنطن؟

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "نساند جهود الولايات المتحدة في المفاوضات مع طالبان"، محذرا من أنه "يجب على طالبان أن تظهر رغبة وقدرة فعلية على خفض العنف".



وانخرطت واشنطن والمتمردون في مفاوضات منهكة تتواصل منذ أكثر من عام، جرى خلالها البحث في وضع حد للحرب التي صارت الأطول في تاريخ حروب الولايات المتحدة.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أفغان وأمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أعطى موافقته المشروطة على عقد اتفاق مع طالبان لبدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

فرانس24/ أ ف ب