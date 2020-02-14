إسقاط مروحية لقوات النظام السوري في شمال غرب سوريا ومقتل طاقمها

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دمشق (أ ف ب)

أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري الجمعة في شمال غرب سوريا وقتل طاقمها كما أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع على خلفية توتر متزايد بين تركيا وسوريا.

ويأتي ذلك فيما أطلقت قوات النظام السوري بدعم من حليفها الروسي، هجوما منذ كانون الاول/ديسمبر في شمال غرب سوريا ضد آخر معقل للجهاديين وفصائل معارضة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله "تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا".

وأضاف "وقد أدى ذلك إلى سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها" بدون تحديد عدده.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اشار الى مقتل"طيارين اثنين" والعثور على جثتيهما.

من جهتها أشارت وكالة أنباء الاناضول الى الحادث لكن بدون اعطاء تفاصيل.

وهو ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع. والثلاثاء أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ نسب ايضا الى القوات التركية في محافظة ادلب المجاورة بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وتحدثت صحيفة الوطن السورية انذاك عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم.

من جهتها نسبت وسائل الاعلام التركية آنذاك مسؤولية الحادث الى مقاتلين موالين لانقرة.

وتصاعد التوتر بين دمشق وانقرة التي حضت النظام على وقف الهجوم الذي أطلقه ضد ادلب والمناطق المجاورة. وهذا الشهر جرت مواجهات غير مسبوقة بين الجنود الاتراك والقوات السورية في شمال غرب البلاد.

© 2020 AFP