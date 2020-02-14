الأولمبية الدولية تواجه "مهمة تواصل كبيرة" لتبديد مخاوف كورونا قبل طوكيو 2020

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طوكيو (أ ف ب)

أقر مسؤولون اولمبيون الجمعة بانهم يواجهون "مهمة تواصل كبيرة للغاية"، لتهدئة المخاوف حول انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة التي تسبق تنظيم اولمبياد طوكيو 2020 الصيفي.

وأصر الاسترالي جون كوتس رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الاولمبية الدولية على انه لا يوجد خطر لالغاء أو نقل اولمبياد طوكيو 2020، برغم مخاوف من الانتشار السريع لفيروس أودى حتى الآن بحياة نحو 1400 شخص وأصاب 64 ألفا معظمهم في الصين.

لكنه أشار الى ان اللجنة الدولية سترسل حزم معلومات لطمأنة الرياضيين على سلامة الاحتكاك مع الرياضيين الصينيين.

قال كوتس الجمعة لمراسلين بعد اجتماع مراجعة مع المنظمين "تلقينا نصيحة من منظمة الصحة العالمية انه لا يوجد اي خطة طوارىء لالغاء او نقل الالعاب".

تابع كوتس "بالطبع هناك مهمة اتصالات كبيرة يتعيّن القيام بها"، مشيرا الى ان الصين سترسل نحو 600 رياضي الى طوكيو.

أردف "لكننا نسمع بان معظم الرياضيين الصينيين خارج الصين راهنا. لا اعرف عدد الذين خضعوا لاختبارات هنا، لكنني لا أرى مشكلة اذا كانوا قادمين من بلد آخر".

وعد كوتس بتعلّم الدروس من العاب ريو 2016 الاخيرة، عندما ادت مخاوف من فيروس زيكا المنتقل عبر الحشرات الى انسحاب بعض الرياضيين، على غرار نجمي الغولف الاسترالي جايسون داي والايرلندي الشمالي روري ماكلروي.

قال "أشارت منظمة الصحة العالمية ان امكانية حدوث مشكلة بسبب زيكا في الالعاب منخفض للغاية". تابع "لكننا خسرنا بعض الرياضيين-- زوجة جايسون داي كانت حاملا. لم ننقل المعلومات بشكل كاف".

وانتقد منظمو الالعاب اليابانيون "الاخبار الكاذبة" والحديث عن انتشار الفيروس قبل الالعاب التي تنطلق في 24 تموز/يوليو المقبل.

وأكدت أكثر من 25 دولة تواجد اصابات في الفيروس الذي يشبه الانفلونزا، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية حال طوارىء عالمية لمواجهته.

© 2020 AFP