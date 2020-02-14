البنتاغون يخصّص مبلغ 3,8 مليار دولار إضافياً لجدار ترامب

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

تتجه وزارة الدفاع الأميركية إلى التخلّي عن شراء مقاتلات من طراز أف-35 وطائرات من دون طيار من أجل توفير مبلغ 3,8 مليار دولار إضافية لصالح الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجاز بنائه على طول الحدود مع المكسيك.

وردّاً على طلب من وزارة الأمن الداخلي، قرّر وزير الدفاع مارك إسبر "تشييد 177 ميلا" (285 كلم) من الجدار قرب سان دييغو والسانترو ويوما والباسو ودلريو، وفق ما أعلن للإعلام المسؤول عن الملفّ في البنتاغون بوب ساليس.

واضاف أنّ اسبر "سمح باستخدام ما يقرب من 3,8 مليار دولار لتلبية طلب" وزارة الأمن الداخلي.

وبحسب وثائق مرسلة سابقاً إلى الكونغرس، يوضح البنتاغون أنّ هذه الأموال سيجري تأمين ما يوازي 2,2 مليار منها من مخصّصات بموازنته لعام 2020 كانت مرصودة لشراء معدّات للقوات الجوية والبحرية. وسيتم تأمين بقية المبلغ من أموال مخصصة أصلاً لعمليات الجيش الأميركي الخارجية (أفغانستان، سوريا والعراق).

ويعني هذا الإعلان ارتفاع الأموال التي حوّلتها وزارة الدفاع للجدار الذي تعهّد ترامب بتشييده من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، إلى ما يقدّر ب9,9 مليارات دولار.

© 2020 AFP