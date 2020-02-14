الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو مساعدا لمدرب المنتخب الجزائري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء أن المغربي عبد السلام وادو سينضم للطاقم الفني لمحاربي الصحراء كمساعد للمدرب جمال بلماضي. ووادو لاعب دولي سابق كان يلعب في خط الدفاع، شارك مع أسود الأطلس في 59 مباراة، ووصل معهم إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عام 2004 التي أقيمت في تونس، والتي خسرها المنتخب المغربي لصالح منتخب البلد المضيف.

إعلان اقرأ المزيد

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن المدافع المغربي الدولي السابق عبد السلام وادو قد عُين مساعدا لمدرب منتخب ثعالب الصحراء جمال بلماضي.

وجاء في بيان للاتحاد أن وادو سيكون حاضرا في معسكر الخضر التحضيري لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والمقررة من 23 إلى 31 آذار/مارس المقبل.

وتربط صداقة بين بلماضي ووادو، إذ لعبا معا في نادي فالنسيان الفرنسي (2009-2010)، قبل أن يلعب الثاني في نادي لخويا القطري تحت إشراف الأول الذي كان مدربا للفريق.

سيعرف تربص المنتخب الوطني خلال شهر مارس المقبل، تواجد الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو ضمن الطاقم الفني للمنتخب... Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Mardi 11 février 2020

وأعرب وادو عن سعادته بهذه الفرصة، فشكر بلماضي ورئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي، وتابع "هذا المنتخب مثلما كان شجاعا على الميدان، أظهر قيمة كبيرة من الناحية الإنسانية، أقدّر هذه الفرصة التي أتيحت لي، وأنا متشوق كثيرا للانضمام إلى هذه المجموعة الرائعة" كما نقل موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ويسعى الدولي المغربي السابق للحصول على شهادة "ويفا برو" التي تسمح له بالتدريب الدولي على مستويات عليا، علما بأنه كان مؤخرا يشغل وظيفة مدرب في مركز نانسي في فرنسا للتدريبات التابع للفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

وكان وادو مدافعا بدأ مسيرته الاحترافية مع نانسي عام 1999، ولعب بعدها مع عدة أندية منها فالنسيان ورين الفرنسيان وفولهام الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني، ولخويا وقطر القطريان. كذلك دافع عن ألوان المنتخب المغربي من عام 2000 حتى عام 2010 عندما اعتزل اللعب الدولي ولعب 59 مباراة مع أسود الأطلس خلال هذه الفترة. وأبرز إنجازاته كان الوصول مع منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عام 2004 التي أقيمت في تونس، والتي خسرها أمام نسور قرطاج. أما لقبه الوحيد فكان الفوز ببطولة الدوري القطري مع لخويا بإشراف بلماضي عام 2011.

فرانس24



