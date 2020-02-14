بريطانيا: جونسون يستقبل حكومته الجديدة

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحكومته الجديدة التي استقبلها متعهدا بأن تكون عند حسن ظن الناخبين.

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استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حكومته الجديدة الجمعة، متعهدا بأن تكون عند حسن ظن الناخبين من خلال تحسين البنية التحتية ومكافحة الجريمة وبناء المزيد من المستشفيات.



وقال جونسون للوزراء قبل التقاط الصور الفوتوغرافية معهم "من الرائع أن أراكم جميعا هنا ونهنئكم جميعا".

وتابع "علينا أن نكون على مستوى ثقة الناس الذين صوتوا لنا بأعداد هائلة".

فرانس24/ رويترز





