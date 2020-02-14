بطولة ألمانيا: دورتموند يوجد إنذارا شديد اللهجة لسان جرمان

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برلين (أ ف ب)

وجه بوروسيا دورتموند إنذارا شديد اللهجة إلى باريس سان جرمان الفرنسي بفوزه الكبير على ضيفه إينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة الجمعة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل البولندي لوكاس بيشتشيك (33) والإنكليزي جايدون سانشو (49) والنروجي إرلينغ هالاند (54) والبرتغالي رافايل غيريرو (74) الأهداف.

وضرب بوروسيا دورتموند عصفورين بحجر واحد حيث استعاد نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام مضيفيه فيردر بريمن 2-3 كلفته الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، وباير ليفركوزن 3-4 في الدوري حرمته من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي بايرن ميونيخ المتصدر، وأكد استعداده لاستضافة متصدر الدوري الفرنسي الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الفوز الثاني عشر لبوروسيا دورتموند هذا الموسم فرفع رصيده إلى 42 نقطة ولحق بلايبزيغ إلى المركز الثاني مشددا الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة حيث قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة مؤقتا.

ويلعب لايبزيغ مع ضيفه فيردر بريمن السبت، فيما يحل بايرن ميونيخ ضيفا على كولن الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني اينتراخت فرانكفورت بخسارته العاشرة هذا الموسم والاولى في مبارياته الخمس الاخيرة فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وواصل الخط الهجومي لبوروسيا دورتموند هز الشباك معززا سجله كأقوى خط هجوم هذا الموسم برفعه غلته الى 63 هدفا هذا الموسم بينها 22 في مبارياته الخمس الأخيرة في البوندسليغا منها ثمانية لمهاجمه الواعد الوافد حديثا من سالزبورغ النمسوي هالاند (19 عاما) الذي عاد الى هز الشباك بعدما فشل في ذلك في المباراة ضد باير ليفركوزن.

كما حافظ بوروسيا دورتموند على نظافة شباكه وهو الذي عانى الأمرين دفاعيا بسبب الأخطاء القاتلة لمدافعين حيث استقبلت شباكه ثمانية أهداف في المباريات الأربع الأخيرة.

ونجح بشتشيك في افتتاح التسجيل لبوروسيا دورتموند اثر تلقيه تمريرة من الدولي المغربي أشرف حكيمي خارج المنطقة هيأها لنفسه وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة اسكنها على يسار الحارس كيفن تراب (33).

وعزز سانشو تقدم بوروسيا دورتموند مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة من البلجيكي أكسيل فيتسل فتوغل داخل المنطقة متلاعبا بالمدافع دافيد أبراهام قبل ان يسددها بيمناه على يمين الحارس تراب (49).

وسجل هالاند الهدف الثالث بعد لعبة مشتركة بين سانشو وحكيمي في الجهة اليمنى فتوغل الاول ولعبها زاحفة الى هالاند الذي تابعها بيمناه على يسار الحارس تراب (54).

وعزز غيريرو تقدم دورتموند بهدف رابع رائع من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس كيفن تراب (74).

ويلعب السبت أيضا بادربورن مع هرتا برلين، وهوفنهايم مع فولفسبورغ، واوغسبورغ مع فرايبورغ، وأونيون برلين مع باير ليفركوزن، وفورتونا دوسلدورف مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويلتقي الأحد أيضا ماينتس مع شالكه.

© 2020 AFP